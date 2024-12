Colunistas Como líder do governo, Frederico Antunes contabiliza 347 projetos aprovados no Legislativo

Por Marcelo Warth | 20 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputado Frederico Antunes está na liderança do governo desde 2019 Foto: Foto: Divulgação/ALRS Deputado Frederico Antunes está na liderança do governo desde 2019. (Foto: Divulgação/ALRS) Foto: Foto: Divulgação/ALRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

É altamente positivo o balanço do deputado Frederico Antunes (PP), que está à frente da liderança do governo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, desde 2019. Frederico atuou como maestro, coordenou as articulações entre o governo e os blocos partidários, em sintonia com o governador, através da chefia da Casa Civil .

Ao terminar o ano legislativo de 2024, foi mantida a taxa de 100% de aprovação. Dentre as principais pautas articuladas e aprovadas neste ano, estão o Plano Rio Grande, o ⁠FUNRIGS, ⁠reestruturação de carreiras, ⁠AGERGS e o ⁠Plano Estadual de Habitação.

Os números

Os números são relevantes: o Executivo estadual, em 2024, aprovou 53 projetos de Lei (PL) e cinco projetos de Lei Complementar (PLC), totalizando 58 projetos. Em seu primeiro ano na liderança do governo, em 2019, Antunes articulou 53 aprovações, seguido de 60 em 2020, 99 em 2021 e 55 projetos, em 2023. Essa soma, chega ao número expressivo de 347 projetos aprovados desde 2019.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/como-lider-do-governo-frederico-antunes-contabiliza-347-projetos-aprovados-no-legislativo/

Como líder do governo, Frederico Antunes contabiliza 347 projetos aprovados no Legislativo

2024-12-20