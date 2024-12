Colunistas A Casa-palanque?

Por Leandro Mazzini | 20 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em uma jogada de gestão e eleitoral estratégica, o presidente Lula da Silva acaba de criar em decreto a Casa de Governo no Estado do Rio Grande do Sul com função de coordenar os trabalhos com os repasses de verba da União e sua execução nos programas de reconstrução da Grande Porto Alegre por causa das enchentes de março. A Casa terá um custo, com cessão de servidores e comissionados, e sede na capital gaúcha. O que se diz entre portas em Brasília é que Paulo Pimenta, na iminência de deixar o comando da Secom da Presidência, será o responsável – o que conota uma senhora vitrine para o deputado se alçar a candidato a senador ou a governador em 2026. No entanto, a Casa RS funcionará até maio do ano que vem. Tempo suficiente para Pimenta, ou outro nome do PT, mostrar trabalho. Vinculada à Casa Civil do Planalto, a Casa RS terá interface entre as esferas federal, estadual e municipal.

(Des)União

O União Brasil vai definir o seu espaço na Mesa da Câmara apenas depois de escolher o líder para 2025. O favorito é o deputado Mendonça Filho (PE). A dúvida no partido é o que fazer com o atual, Elmar Nascimento, preterido por Arthur Lira como o escolhido para a sucessão, e que insistiu em manter a candidatura até levar uma bronca pública da legenda. Deve sobrar para Elmar uma importante Comissão na Casa, como a CCJ.

Presentão

Com chancela da AGU e TCU, o Governo dará um presentão para a Changi, que administra o Aeroporto do Galeão, no Rio. Em minuta de repactuação sob sigilo (um mistério), vão tirar a Infraero de sócia, a concessionária ganhará mais cinco anos de operação para além de 2039 (prazo final), e pagará parcelas da concessão de acordo com fluxo de caixa. Melhor que isso, só se a PF se esquecer de dar uma olhada no contrato…

Rodo diplomático

Indicado por Jair Bolsonaro, Raimundo Carreiro, ex-Senado e TCU, conseguiu, com o apoio de José Sarney, permanecer em Lisboa como embaixador, mas deve sair no 1º semestre de 2025. Berlim é outra capital importante que deverá ter mudanças. O atual embaixador, Roberto Jaguaribe, está no cargo desde fevereiro de 2019. Em Washington está Maria Luiza Viotti, que pode substituir Mauro Vieira à frente do MRE.

Receituário (policial)

Há um melindre entre médicos de Brasília e de São Paulo, de hospitais públicos e privadas que atendem o inquilino do Palácio do Planalto. O temor é de que a turma do jaleco, que não tinha nada com o caso, seja investigada pela PF por causa do inquérito que indicou plano de envenenamento do presidente Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin. Os militares aloprados presos aproveitaram uma internação deles para isso.

Sem susto

Após reclamações do setor de hotéis e bares no verão passado, a Neoenergia Coelba investiu mais de R$ 24 milhões no litoral sul da Bahia para reforçar a energia para este verão em Porto Seguro. Houve ampliação da subestação Cabrália, que adicionará 26,6 MVA à rede, inspeção de 10 mil km de linhas. As melhorias atenderão mais de 60 mil pessoas em balneários de Porto, Arraial, Trancoso, Caraíva, Santo André e Cabrália.

(@colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/a-casa-palanque/

A Casa-palanque?

2024-12-20