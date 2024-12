Flávio Pereira Presidente da OAB/RS recebe homenagens e reconhecimento: títulos de Cidadão de São Leopoldo e de Dom Pedrito

Por Flavio Pereira | 20 de dezembro de 2024

Presidente Leonardo Lamachia Recebe o Título de Cidadão Leopoldense. Foto: Divulgação/Diego Mendes/ OABRS Presidente Leonardo Lamachia Recebe o Título de Cidadão Leopoldense. (Foto: Divulgação/Diego Mendes/ OABRS) Foto: Divulgação/Diego Mendes/ OABRS

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, que percorreu todo o Rio Grande do Sul desde o início da gestão, vem recebendo, em diversas regiões do Estado, o reconhecimento pelo trabalho e esforço dedicados à advocacia e à sociedade gaúcha. Após o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, concedido em 27 de setembro, Lamachia foi agraciado com honrarias em outros municípios gaúchos nesta semana. Na segunda-feira (16), recebeu o título de Cidadão de São Leopoldo, e na quarta-feira (18), de Dom Pedrito, além de homenagem nas câmaras de vereadores de Santa Maria na terça-feira (17) e de Gravataí na quinta-feira (19).

Lamachia atribuiu as homenagens ao trabalho realizado durante os três anos de sua gestão à frente da Ordem gaúcha. “Tenho certeza de que fizemos tudo o que podíamos, e realizamos muito pela advocacia do Estado. Nosso compromisso com os colegas é verdadeiro. Mais do que enfrentar os desafios impostos, abraçamos a advocacia e agimos com comprometimento em relação ao nosso Estado. Essas homenagens, que divido com toda a advocacia, simbolizam o esforço imensurável que dedicamos nesses três anos de gestão”, sublinhou o presidente.

São Leopoldo

Em homenagem na Câmara de Vereadores de São Leopoldo, o presidente da subseção local, Renê Engroff, destacou o trabalho de Lamachia. “Além de presidente, ele é amigo da advocacia do Rio Grande do Sul. Um verdadeiro peregrino, que atravessou diversas vezes o nosso Estado em defesa da advocacia e da cidadania. Recebemos ele em São Leopoldo em 10 oportunidades, além das inúmeras intervenções que beneficiaram a advocacia leopoldense no Conselho Federal da OAB, nos tribunais e em outras frentes”.

Dom Pedrito

“Este é um momento ímpar e cheio de significado. Este homem tem sido um baluarte da nossa advocacia, trabalhando não só pelo bem-estar dos advogados, mas também pelo povo gaúcho. Destaca-se como um grande líder, com inteligência, capacidade de trabalho, amor ao próximo e empatia nos momentos difíceis que enfrentamos”, afirmou a presidente da subseção de Dom Pedrito, Maria do Horto dos Santos, durante homenagem na Câmara Municipal.

Santa Maria e Gravataí

Em Santa Maria, a homenagem foi destinada tanto à subseção quanto à OAB estadual. A presidente da subseção de local, Juliane Korb, ressaltou: “Se nós temos tantas entregas e projetos para apresentar aqui, é porque eles vêm acompanhados pelo apoio, endosso e estrutura desenvolvidos pela seccional e pelo presidente Lamachia. Isso nos permite construir e entregar muitas conquistas aos nossos colegas. Esse mérito deve ser compartilhado com cada homem e mulher que se engaja nesse serviço voluntário, que é o trabalho de Ordem”, disse. Já em Gravataí, a Câmara de Vereadores também realizou homenagem ao trabalho desenvolvido pela OAB/RS ao longo dos últimos três anos.

Presenças destacadas

