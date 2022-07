Saúde Como perder a barriga de forma rápida: veja três dicas simples para começar agora

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Para ter um emagrecimento consistente e satisfatório, não é preciso apostar em métodos mirabolantes e agressivos. (Foto: FreePik)

Saber como perder barriga rápido é algo que muitas pessoas gostariam de saber. Ao contrário do que alguns imaginam, para ter um emagrecimento consistente e satisfatório, não é preciso apostar em métodos mirabolantes e agressivos. Pelo contrário, essas estratégias que prometem resultados da noite para o dia, geralmente, se transformam em uma grande frustração.

Práticas agressivas para perder barriga rápido costumam agredir a saúde física e mental das pessoas. Sem falar que dificilmente alguém consegue manter fortes restrições alimentares e treinos insanos por muito tempo, o que acaba gerando compulsão e efeito sanfona – todo progresso é perdido e o indivíduo retorna para a estaca zero do famoso “projeto”.

Mas, então, como eu faço para perder barriga rápido? Primeiro de tudo, é necessário ter consciência do seu estágio atual e até onde é possível chegar em um curto espaço de tempo. A chave do sucesso é traçar pequenas metas e subir degrau por degrau, até conquistar o objetivo final. Para auxiliar as pessoas que querem emagrecer o quanto antes, separamos alguns truques infalíveis. Confira abaixo três dicas simples.

– 1) Permaneça em déficit calórico: O princípio básico para qualquer pessoa que quer perder barriga é entrar em déficit calórico. Isso significa que você precisa consumir uma quantidade de calorias que seja inferior àquela que você gasta. Ou seja, é preciso comer menos e se mexer mais. Mas, vai com calma e respeite seus limites. Exagerar no déficit tornará o processo doloroso e pouco sustentável.

“Respeite seus limites, sua saciedade e se organize. Procure sempre um nutricionista para te orientar, elaborar um plano alimentar que esteja dentro do que você precisa e que supra suas necessidades segundo seu objetivo”, recomenda o nutricionista Marlen Trevizan.

2) Não renuncie à musculação: Você sabia que ter músculos fortes e saudáveis pode intensificar a produção natural de mais de 600 substâncias benéficas para o organismo? Pois é, além disso, quanto mais massa magra um indivíduo possui, maior será o gasto calórico do corpo. Isso quer dizer que ter um físico musculoso, naturalmente, favorece a queima de gordura corporal e te ajuda a perder barriga. É por isso que, além de uma atividade aeróbica (como corrida e bicicleta), também é importante incluir a musculação na rotina.

“A massa muscular gera o aumento do consumo de oxigênio pós-exercício e isso leva ao crescimento da taxa metabólica basal, ou seja, acelera o metabolismo e, consequentemente eleva o gasto calórico do corpo mesmo quando ele está em repouso”, explica a educadora física, Thaís Emídia.

3) Para perder barriga é preciso ter cuidado com o sono: No entanto, se você é daqueles que não dormem direito, pouco adianta manter um bom déficit calórico, com uma alimentação balanceada e a prática de atividades aeróbicas e de força. É durante o sono que o organismo absorve os estímulos do dia e organiza o eixo hormonal, para o bom funcionamento do corpo e sua devida recuperação.

Um estudo publicado pelo periódico científico Journal of Pineal Research, também indicou que a deficiência de melatonina – hormônio produzido pelo corpo para regular o sono – pode diminuir o metabolismo, gerar resistência à insulina e aumentar o apetite. Fatores que contribuem diretamente para o acúmulo de gordura corporal e não te deixam perder barriga. As informações são do portal de notícias Terra.

