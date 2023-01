Tecnologia Como recuperar uma conta do Instagram desativada

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Ainda que tenha solicitado a exclusão do perfil na rede social, o Instagram não deleta imediatamente os seus dados. Você poderá recuperá-la em até 30 dias Foto: Divulgação

Desativar as contas das redes sociais é uma ação que pode ser feita por impulso e causar arrependimento. Se você deseja retomar suas fotos e conversas, é possível recuperar uma conta do Instagram excluída. É importante que, se você não está conseguindo ter acesso à sua conta do Instagram, deve saber como recuperar a senha da conta. Além disso, o Instagram não avisa se sua conta foi bloqueada ou suspensa. Por isso, verifique a mensagem apresentada pela rede social e siga os métodos correspondentes para recuperar o acesso ao seu perfil.

Como recuperar conta desativada no Instagram

Se você decidiu excluir a conta do Instagram e se arrependeu, não se preocupe. Ainda que tenha solicitado a exclusão do perfil na rede social, o Instagram não deleta imediatamente os seus dados.

Isso significa que sua conta apenas está desativada na rede social, já que ninguém pode visualizar seu perfil ou enviar mensagens. Porém, você tem apenas 30 dias para decidir se quer excluir definitivamente ou resgatar o sua conta.

Dentro desse período, basta fazer o login no Instagram com seu e-mail e senha para entrar no seu perfil e reativá-lo. Após isso, o pedido de exclusão da conta é desfeito e tudo volta a ser como era antes.

A partir desse momento, você tera recuperado totalmente a conta e poderá interagir com fotos, stories, reels, conversas e outras funcionalidades da rede social sem o risco ter o perfil excluído da plataforma.

Como recuperar conta excluída no Instagram

Decorrido o prazo de 30 dias para recuperar a conta no Instagram, ela é excluída definitivamente da rede social. Isso significa que não há nenhuma maneira de recuperá-la, já que a eliminação dos dados é definitiva.

Então, você não poderá recuperar de nenhuma forma as fotos, conversas e outras informações que tiver publicado na plataforma. Por isso, é importante baixar fotos do Instagram e fazer cópias de conversas com outras pessoas antes de desativar conta — se estiver decidido a se afastar da rede social.

