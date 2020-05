Economia Companhias aéreas lotam aviões com cargas variadas. Muitos aviões de passageiros estão voando hoje basicamente vazios

26 de Maio de 2020

As empresas aéreas sempre transportaram carga com passageiros, mas nunca pensaram em usar seus aviões exclusivamente para transporte de carga. (Foto: Edvaldo Reis/Prefeitura do Rio de Janeiro)

Muitos aviões de passageiros estão voando hoje basicamente vazios, mas quando o voo VS251 da Virgin Atlantic aterrissou no Aeroporto de Heathrow em Londres (Reino Unido), em ma tarde nublada no fim do mês passado, a maior parte dos 258 assentos estava ocupada.

Ninguém, porém, estava infringindo as recomendações de distanciamento social. Os assentos do avião, além do seu compartimento de carga, estavam repletos de suprimentos médicos. Era um dos nove voos da Virgin no mês passado usados no transporte de passageiros – mas sem eles – repleto de ventiladores, máscaras, luvas e outros materiais médicos vindo de Xangai para Londres.

Esse é um dos mais vívidos exemplos de como essa epidemia embaralhou totalmente a economia do setor. As empresas aéreas sempre transportaram carga com passageiros, mas nunca pensaram em usar seus aviões exclusivamente para transporte de carga. Isso mudou em março. As empresas eliminaram milhares de voos e o espaço de carga ficou vazio com o custo da remessa de produtos por avião disparando, o que foi uma razão para as companhias reformularem a utilização das suas aeronaves de passageiros ociosas.

“As operações de carga vêm mantendo no ar os aviões que, de outro modo, estariam estacionados nos aeroportos, o que nos dá mais esperança de que sairemos bem disso tudo”, disse Dominic Kennedy, chefe de operações de carga da Virgin.

Antes do fim de março, a Virgin jamais havia usado um avião de passageiros para uma viagem apenas transportando carga. Agora, ela opera 90 voos por semana, mesmo que faça grandes cortes nos seus negócios. (No mês passado, o fundador da companhia, Richard Branson, prometeu hipotecar sua ilha particular no Caribe para preservar os empregos na empresa.)

A Virgin não é a única. Em março, nos Estados Unidos, cada uma das três grandes companhias aéreas começou a operar voos somente de carga. A American Airlines não realizava esse tipo de voo há três décadas. Hoje, são 140 por semana.

Mesmo a Lufthansa, da Alemanha, que há muito tempo tem operações de carga separadas, aproveitou a oportunidade e converteu seus aparelhos Airbus A330, de passageiros, para transporte de carga. No mês passado, a companhia realizou diversas viagens usando esses aviões readaptados para transportar material médico da China para Frankfurt, incluindo um voo de Xangai.

Os produtos que as pessoas e as empresas enviam pelo ar muda conforme a temporada, mas normalmente são caros, perecíveis, ou são urgentemente necessários ou uma combinação de ambos. Incluem produtos como smartphones, peças automotivas, frutos do mar, remédios, correspondência, encomendas, e mesmo blusas, saias e outros artigos de moda. Mas uma nova categoria surgiu com força total nos últimos meses: os suprimentos médicos.

Máscaras, luvas, ventiladores e outros materiais “provocaram um pico de demanda e são enormes volumes, mas não significa que outros produtos ou commodities desapareceram”, disse Harald Gloy, chefe de operações da Lufthansa Cargo.

Em circunstâncias normais, cerca de metade de todo o frete aéreo é transportada em aviões de carga operados por companhias como UPS, FedEx e DHL. A outra metade é transportada no porão de bagagem, ou na “barriga” das aeronaves. Mas estes não são tempos normais.

Em março, com os aviões retidos nos aeroportos em todo o mundo, houve um declínio no armazenamento de carga de quase 23%, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), mas a demanda caiu numa porcentagem mais modesta, 15%.

A diferença entre oferta e demanda – juntamente com um aumento dos preços do combustível – chamou a atenção dos executivos do setor. “Esse é um aspecto positivo para o setor porque é a única parte em operação e que vem registrando receita em alguma escala”, disse Alexandre de Juniac, diretor da Associação Internacional de Transporte Aéreo, no final do mês passado. As informações são do jornal The New York Times.

