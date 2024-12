Porto Alegre Comporta do sistema de proteção contra cheias será fechada em definitivo no Centro de Porto Alegre

19 de dezembro de 2024

Agora, o portão será substituído por uma extensão do muro da Mauá, feita em concreto armado. Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre iniciou nesta quinta-feira (19) o fechamento definitivo da comporta 3 do sistema de proteção contra cheias. A passagem, na esquina entre a avenida Mauá e a rua Padre Tomé, já ficava permanentemente bloqueada antes da enchente de abril e maio deste ano. Agora, o portão será substituído por uma extensão do muro da Mauá, feita em concreto armado.

A obra da comporta 3 será concluída em janeiro. Intervenções do tipo acontecerão ainda no início do próximo ano, nas passagens 5 e 7. Já os portões 8, 9, 10 e 13, que também serão fechados em definitivo, terão licitação pública. Enquanto isso, a comporta 14 pode, ou não, ser permanentemente bloqueada. A decisão depende de estudo sobre o impacto da passagem na mobilidade urbana.

As comportas 1, 2, 4, 6, 11 e 12 continuarão móveis. Destas, todas as localizadas na avenida Castelo Branco serão substituídas por estruturas mais robustas. Já as da avenida Mauá serão reformadas – em processo que incluirá a melhoria do sistema de vedação, minimizando falhas. As referidas intervenções também serão objeto de concorrência pública em 2025.

Comportas móveis são estruturas mecânicas que podem ser abertas ou fechadas para controlar o fluxo de água, líquidos, gases ou sólidos. Elas são instaladas em diques, barragens, canais, rios e outras construções hidráulicas.

“Temos, ao todo, sete comportas que deixaram de ser usadas para acesso ao Cais Mauá desde a construção do muro. Todas elas serão fechadas em concreto armado. Com isso, teremos mais segurança para a população, uma necessidade menor de manutenção e menos riscos de inundação da região em caso de novas cheias do Guaíba”, explica o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Localização das comportas

– Comporta 1 (Usina do Gasômetro);

– Comporta 2 (Cais Embarcadero);

– Comporta 3 (Avenida Mauá x Padre Tomé);

– Comporta 4 (Avenida Mauá x Sepúlveda);

– Comporta 5 (Avenida Mauá);

– Comporta 6 (Catamarã);

– Comporta 7 (Avenida Mauá);

– Comportas 8, 9 e 10 (Avenida Castelo Branco);

– Comporta 11 (Avenida São Pedro);

– Comporta 12 (Avenida Cairú);

– Comporta 13 (Avenida Castelo Branco);

– Comporta 14 (Avenida Castelo Branco x Voluntários da Pátria).

