Cláudio Humberto Comunicado ao STF sobre Silveira é fake news

Por Cláudio Humberto | 30 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não passou de mais uma “fake news” a história de que “deputados” e até mesmo o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), teriam “comunicado” ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o deputado Daniel Silveira não permaneceria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e nem em qualquer outro colegiado permanente. A mentira ainda não foi admitida pelos grandes veículos de informação que a divulgaram. Mas, ao ser indagado pela coluna, ontem, Arthur Lira foi enfático: “É fake!”

Não seria digno

A mentira, de resto juvenil, parte do princípio igualmente falso de que o Congresso precisa dar conta ao STF de suas decisões.

Decisão é do líder

A indicação para comissões é prerrogativa exclusiva dos líderes, e o líder do PTB decidiu manifestar dessa maneira seu desagravo a Silveira.

Meio deputado

O presidente da CCJ, Arthur Maia (PP-BA), disse ontem que Silveira não pode ser um “meio deputado”, impedido de integrar comissões.

Sem confirmação

Não houve um só ministro que tenha confirmado, mesmo em “off”, haver recebido “aviso” sobre a permanência de Silveira em comissões.

Queda de casos e mortes põe ‘fim’ à pandemia

O mundo vive a expectativa da oficialização do fim da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas os números e o fim das restrições na maior parte do planeta indicam que, na prática, ela já acabou. Segundo dados do Worldometer, a média de casos diários está abaixo de 600 mil, menor patamar dos últimos seis meses, e a de mortes, o que realmente importa, está prestes a cair abaixo de dois mil – é a menor em 26 meses, desde o início da pandemia em março de 2020.

Na mesma toada

O Brasil não foge à regra. As médias de casos e mortes também estão em tendência de queda e seguem nos mesmos níveis do início do ano.

Sob controle

O número de pessoas atualmente doentes, chamados casos ativos, é o menor, no Brasil e no mundo, desde a explosão da ômicron em janeiro.

Baixa letalidade

Dados do Worldometer mostram que as mortes por covid representam, atualmente, cerca de 1,6% dos óbitos registrados ao redor do mundo.

Piada pronta

Assistir à cena de Geraldo Alckmin junto a Lula et caterva cantando a “Internacional Socialista”, hino que prega a tomada do poder pela força, causou repulsa em muitos eleitores. Mas sobretudo foi muito engraçado.

Versão paz e amor

O presidente Bolsonaro ontem usou seu melhor modelito “paz e amor” para classificar de “absurdos” os ataques do deputado Daniel Silveira ao STF e jurar que não teve a intenção de “peitar” os ministros da Corte.

Mandou bem

Bolsonaro nomeou ontem um dos mais admirados juristas do País, Fábio Prieto, para a Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Ele foi desembargador Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

Um especialista

Para o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), o senador Renan Calheiros “entende bem” de aplicar golpes. Ele acusou o ex-presidente do Senado de “achacar e interferir” nos poderes em Alagoas.

Sobra alguém?

A versão mais recente do estatuto do PT de Lula e outros acusados de afanar o alheio prevê que a “incidência reiterada de conduta pessoal indecorosa” rende expulsão do partido. Menos, companheiros, menos.

Terra da ‘liberdade’

Na semana em que Elon Musk fechou negócio para comprar o Twitter, governo do democrata Joe Biden criou o “Conselho de Governança da Desinformação”, que lembra muito o Ministério da Verdade orwelliano.

Palanque fora de época

A Força Sindical realizará showmício neste 1º de maio, em São Paulo, com direito a apresentação de Daniela Mercury, e outros. O ex-corrupto Lula “confirmou presença” no showmício que a legislação proíbe.

Motor seco para

O Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da agência “reguladora” petróleo ANP revela que a média do preço da gasolina no estado de São Paulo, o “motor” da economia brasileira, chegou a R$8,559.

Pensando bem…

… se não fosse ano eleitoral, já teria ação de político no STF contra a redução de impostos.

PODER SEM PUDOR

Inauguração solene

Tancredo Neves era favorito para o Senado, em Minas, quando o folclórico Zezinho Bonifácio anunciou que, no caso de vitória, ele trocaria a oposição pelo PDS, de apoio ao regime militar. Tancredo ficou furioso, quis chamar Zezinho de gagá, mas se conteve. Ficou com aquilo remoendo. Dias depois, chamou um assessor: “Aqui. Mande isso para a imprensa: ‘Essa declaração é pura protérvia do deputado José Bonifácio, e certamente decorreu de sua senectude’”. “Mas, dr. Tancredo, ninguém vai entender isso…”, ponderou o assessor. “Eu sei, eu sei. Mas vou ter a alegria de obrigar o Zezinho a inaugurar o dicionário, para saber se me xinga ou agradece”.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto