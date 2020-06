Porto Alegre Comunidade artística recebe 280 cestas básicas

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Campanha tem como objetivo reduzir os impactos da pandemia de coronavírus no setor. Foto: Henry Ventura/SMC PMPA Campanha tem como objetivo reduzir os impactos da pandemia de coronavírus no setor. (Foto: Henry Ventura/SMC PMPA) Foto: Henry Ventura/SMC PMPA

A prefeitura continua arrecadando doações para trabalhadores da Cultura. A ação é realizada pela SMC (Secretaria Municipal da Cultura) em parceria com a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e entidades representativas da categoria. A campanha tem como objetivo reduzir os impactos da pandemia de coronavírus no setor. Até esta sexta-feira (5), segundo a prefeitura, foram doadas 280 cestas básicas para a comunidade artística da Capital.

Com a pandemia, o projeto Cirandar, que desenvolve ações culturais e sociais em parceria entre poder público e setor privado, buscou instituições e lideranças comunitárias para apoiar a distribuição das cestas básicas. O projeto conta com apoio do Itaú Social e atenderá 12 comunidades de Porto Alegre, durante três meses. Serão 500 cestas doadas, das quais 10% serão distribuídas em conjunto com a SMC a artistas que estão em situação de vulnerabilidade.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, comemora o auxílio à mobilização. “As parcerias com instituições e projetos como o Cirandar ajudam a reforçar nosso atendimento à classe artística neste momento de dificuldade”, afirma.

As doações de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e de limpeza podem ser feitas no Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo 582, Cidade Baixa), das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira. Devido às restrições de deslocamento, é indicado que os produtos sejam adquiridos de empresas que fazem entregas. Se necessário, uma equipe da SMC pode retirar os donativos no endereço indicado pelo doador. Mais informações e agendamentos podem ser solicitados pelo telefone (51) 3289-8064.

Interessados em preencher cadastro e apoiar a campanha devem procurar as entidades listadas abaixo:

Associação dos Músicos do RS (Assmurs)

E-mail- assmurs@gmail.com

Telefone- (51) 3178-4316

Associação Estadual dos Escultores do Rio Grande do Sul (Aeergs)

E-mail – contato@aeergs.com.br

Associação Chico Lisboa

E-mail – chicolisboa@chicolisboa.com.br

Telefone – (51) 3224-6678

Casa dos Artistas

E-mail – casadoartistars@gmail.com

Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do RS (Sated-RS)

E-mail – satedrs@satedrs.org.br

Telefone – (51) 3226-1921

Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos do RS (Aptc-RS)

E-mail – aptcrs@gmail.com

Associação Gaúcha de Dança (Asgadan)

E-mails dancasmc@gmail.com ou asgadan.rs@gmail.com

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre