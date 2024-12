Economia Comunidade contábil reage com perplexidade e aguarda investigações contra ex-dirigente do Itaú e seu sócio

9 de dezembro de 2024

Eliseu Martins contestou as declarações do Itaú e falou em “má-fé” na interpretação dada pelo banco aos fatos.(Foto: Reprodução de vídeo)

A notícia de que o Itaú Unibanco entrou com uma ação civil contra o ex-diretor financeiro Alexsandro Broedel e Eliseu Martins, um dos maiores especialistas em contabilidade do país, deixou a comunidade de especialistas em contabilidade e advogados societários surpresos por causa da reputação que ambos têm no meio acadêmico e profissional.

O banco identificou uma sociedade e transferências de recursos entre Broedel e Martins que teriam beneficiado financeiramente o agora ex-executivo da instituição financeira. Segundo a investigação do banco, o ex-CFO contrataria pareceres da empresa de Martins e, por uma engenharia financeira que passaria por outras empresas, receberia parte do valor dos contratos.

O Valor procurou contemporâneos de ambos para comentar as denúncias, mas poucos se dispuseram a fazer declarações. Em caráter reservado, a reação geral foi de surpresa e cautela antes do aprofundamento das investigações.

Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) de 1998 a 2002, Martins é considerado uma referência na área. Ele também foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central do Brasil no fim dos anos 1980 e início da década de 1990.

Broedel, por sua vez, é de uma geração mais nova, mas também tem prestígio no meio acadêmico e profissional. O ex-diretor do Itaú concluiu a graduação em ciências contábeis na USP em 1997 e, atualmente, é professor titular do curso de contabilidade e docente convidado na faculdade de Direito da USP. O executivo também integrou a diretoria da CVM, de 2010 a 2012.

Acusações graves

Um experiente advogado na área societária disse que as acusações são muito graves e, se comprovadas, revelam “falta de lealdade bastante relevante com o empregador”. Essa fonte também avalia que o Itaú não teria tomado a iniciativa se não tivesse elementos para sustentar as denúncias.

“É uma acusação gravíssima. Cria uma mancha em que a pessoa dificilmente volta a ter prestígio profissional”, afirmou o advogado, que se mostrou surpreso com o envolvimento de Eliseu Martins no caso. Ariovaldo dos Santos, professor da faculdade de economia, administração e contabilidade da USP, que foi professor de Broedel e convive com Martins há mais de 50 anos, disse que a acusação é “absolutamente inaceitável e inacreditável”.

“Trabalhei com ambos em diversos projetos acadêmicos e profissionais. Aprendi muito com eles, tanto do ponto de vista acadêmico como comportamental. Para mim, é absolutamente inaceitável e inacreditável que tudo isso possa ter acontecido. Tenho absoluta convicção que ambos terão como esclarecer tudo o que agora está sendo

levantado pelos representantes do Itaú”, disse.

Em nota, Eliseu Martins contestou as declarações do Itaú e falou em “má-fé” na interpretação dada pelo banco aos fatos. A assessoria de imprensa de Broedel afirmou que as acusações são infundadas e que ele tomará medidas judiciais. As informações são do Valor Econômico.

