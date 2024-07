Porto Alegre Comunidades afetadas pela enchente em Porto Alegre têm atendimento em saúde mental; saiba os locais

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

A ansiedade gerada pela catástrofe climática é o que mais motiva os atendimentos de saúde mental, incluindo quadros de pressão alta e depressão. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Equipes de saúde que atendem em postos avançados e unidades móveis de Porto Alegre agora contam com psicólogos e assistentes sociais. Os profissionais foram contratados para tratar das questões mais pontuais de saúde mental de pessoas prejudicadas com a enchente. A ansiedade gerada pela catástrofe climática é o que mais motiva os atendimentos de saúde mental, incluindo quadros de pressão alta e depressão.

A iniciativa faz parte de convênio do governo do Estado com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e tem duração de até 180 dias. É um trabalho de saúde mental com característica comunitária para evitar o agravamento de sintomas. Conforme os profissionais, o acolhimento da queixa já na unidade de saúde de forma mais rápida garante um maior potencial de resolução.

A atuação é integrada aos profissionais da secretaria municipal de Saúde (SMS), podendo acompanhar atendimentos individuais ou em grupo, visitas domiciliares e consultas conjuntas, por exemplo, voltados ao trabalho de restauração das relações comunitárias e avaliação das necessidades daquele grupo populacional.

Confira os locais com psicólogos e assistentes sociais

Bairro Sarandi

Praça Lampadosa, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Avenida 21 de Abril, 792

Unidade de Saúde Sarandi, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Francisco Pinto da Fontoura, 34

Centro Humanitário de Acolhimento, próximo ao Vida Centro Humanístico

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132

Bairro Farrapos

Posto avançado da prefeitura, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Antiga praça do Sesi, frente para a Frederico Mentz

Ilhas

Ilha da Pintada – EEEM Almirante Barroso, das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Capitão Coelho, 95

Bairro Bom Fim

Parque Farroupilha (Redenção), das 8h às 17h

Próximo às avenidas Osvaldo Aranha e José Bonifácio

Bairro Agronomia

Unidade de Saúde Mapa – ao lado do Cemitério Jardim da Paz, das 9h às 18h

Rua João de Oliveira Remião, 1347

Bairro Navegantes

Clínica da Família Navegantes, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 54.

