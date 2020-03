Acontece Com’Up Espaços e Estratégias promove nova edição do curso de Decoração Residencial

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A proprietária da Com’Up Espaços e Estratégias, Letícia Almeida, vai ministrar as aulas Foto: Joseane Graciano Foto: Joseane Graciano

A decoração é fundamental para a qualidade de vida das pessoas, uma vez que é capaz de proporcionar aconchego, bem-estar, alegria e qualidade de vida. Muitas pessoas gostam de cuidar da decoração de suas casas sozinhas, outras preferem contratar um profissional, mas gostariam de entender do assunto para melhor explicar as suas necessidades. Pensando nisto, a Com’Up Espaços e Estratégias, empresa especializada em soluções de design, promove nos dias 23 e 30 de março, e também no dia 06 de abril, às 14h30min, o curso de Decoração Residencial, que já formou outras turmas em Porto Alegre. Os encontros acontecerão na Avenida Érico Veríssimo, 1140 – sala 406 – bairro Menino Deus.

A ideia é ensinar técnicas e conceitos de decoração para pessoas leigas no segmento, para estudantes de design de interiores, arquitetura e áreas afins e compartilhar conhecimentos com profissionais ligados ao mercado do segmento. A carga horária do curso é de 8h, divididas nas três aulas já agendadas. As vagas são limitadas.

A proprietária da Com’Up Espaços e Estratégias, Letícia Almeida, vai ministrar as aulas, abordando temas como: Conceitos elementares em decoração; Linhas e texturas; Estilos; Cores; Combinações; Estampas; Circulação, dimensões e posicionamentos; Possibilidades em iluminação; Revestimento de paredes; e Passo-a-passo para uma ambientação. Na oportunidade também serão feitos exercícios específicos sobre os assuntos trabalhados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário