Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Foto: Divulgação

A Mule Bule Gastronomia abrirá uma nova operação no Plaza São Rafael Hotel, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Com mais de 150m2 de área construída e investimento de 300 mil reais, a cafeteria Espresso Plaza será a primeira Golden Flag da marca Três Corações. A assinatura de marca dourada garante os melhores lotes de cafés produzidos no Brasil, vindo de regiões da Mogiana Paulista, Sul de Minas e Cerrado Mineiro, além de certificação da BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais) e Rainforest. Com previsão de abertura para maio, o espaço terá opções de cardápios rápidos, prontos para levar ou para consumir no local.

A cafeteria localizada no lobby de entrada do hotel, é mais uma das inovações da unidade que, em parceria com o UFO SPACE, traz para Porto Alegre, um mix-use que reúne hotelaria + coworking + coliving e mall de serviços, envoltos em uma atmosfera de inovação, que se comporta como um verdadeiro laboratório de desenvolvimento urbano. O projeto da Espresso Plaza tem assinatura da Trino Arquitetura e Design.

