Fato raro: Santa Casa realiza dois transplantes bilaterais de pulmão em 16 horas

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Equipe José Camargo Foto: Adriana Abad Foto: Adriana Abad

Duas jovens mulheres, portadoras de fibrose cística, foram as beneficiadas com o ato de generosidade de duas famílias que autorizaram a doação de órgãos de seus entes queridos na última semana. Com isso, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realizou, em apenas 16 horas, dois transplantes bilaterais de pulmão. O primeiro procedimento teve início às 3h da madrugada de quarta-feira (11/03) e, o segundo, foi finalizado às 19h do mesmo dia. “Trata-se de um grande movimento em benefício destas pessoas, que têm no transplante pulmonar, a sua maior chance de vida”, informa o chefe da equipe de transplante pulmonar da Santa Casa e cirurgião torácico José Camargo. Em torno de 30 pessoas, entre captadores, cirurgiões, anestesistas e equipe de enfermagem, mobilizaram-se para a realização destes dois transplantes, que, de acordo com Camargo, foram “um sucesso”.

Com uma experiência acumulada de 670 transplantes pulmonares realizados até hoje, a equipe de José Camargo é responsável por 52% dos transplantes deste órgão no país. O médico credita o sucesso desta experiência, dentre outros fatores, às Coordenadorias de Transplante dos estados de Santa Catarina e Paraná, que vêm desempenhando um notável é exemplar trabalho na área dos transplantes. Para ele, a organização destes estados é comparável com o realizado pelos Estados Unidos e Espanha, sendo, este último, “o maior e melhor exemplo de organização social e política tendo como objetivo salvar o maior número de vidas possíveis a partir da doação de órgãos”, finaliza.

