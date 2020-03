Acontece Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) decidiu suspender todas as atividades presenciais, inclusive as aulas, até que a normalidade seja retomada

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Diante da disseminação do COVID-19 no Brasil, a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) decidiu suspender todas as atividades presenciais, inclusive as aulas, até que a normalidade seja retomada. Neste período, os alunos da Instituição não serão prejudicados, pois as atividades seguirão de forma remota.

A instituição entende que esta é a melhor forma de contribuir para a preservação da saúde não apenas dos alunos, professores e funcionários, mas também da comunidade em geral, uma vez que a aglomeração de pessoas deve ser evitada com o intuito de diminuir a velocidade de propagação do vírus e, assim, prevenir uma eventual sobrecarga no sistema de saúde.

Até o momento, não há casos confirmados de infecção entre alunos, professores e colaboradores da FMP. Cientes de que a suspensão das aulas presenciais ocorre por um motivo de força maior, a insatsituição comunica que seguirá acompanhando o cenário em relação ao COVID-19 e, na medida em que for necessário, informará novas providências a serem tomadas.

