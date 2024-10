Agro Conab capacita agricultores familiares gaúchos para ampliar participação no Programa de Aquisição de Alimentos

A oficina reuniu cerca de 80 agricultores familiares e assentados na sede da Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste. Foto: Debora Beina/Conab A oficina reuniu cerca de 80 agricultores familiares e assentados na sede da Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste. (Foto: Debora Beina/Conab) Foto: Debora Beina/Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está capacitando agricultores familiares no Rio Grande do Sul para aumentar a participação de cooperativas e associações em programas de compras públicas, especialmente o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Nesta sexta-feira (11), em Sant’Ana do Livramento, a companhia promoveu uma oficina para fornecedores do PAA da região da Fronteira Oeste, com a presença do presidente Edegar Pretto. Essa é a primeira etapa de um acordo com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), que prevê capacitações em mais sete estados e no Distrito Federal.

O treinamento faz parte do Programa Nacional de Formação em Compras Públicas da Agricultura Familiar, que visa capacitar o setor para acessar políticas e programas federais. Além do PAA, a formação também abrange a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Pretto destacou que a ação fortalece a agricultura familiar, garantindo renda e permanência das famílias no campo.

“O PAA foi retomado com uma importante novidade: as cozinhas solidárias, que nasceram para combater a fome na pandemia e agora são política pública. Queremos que mais cooperativas vendam seus produtos ao PAA e outros programas”, disse Pretto.

A oficina reuniu cerca de 80 agricultores familiares e assentados na sede da Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste (Cooperforte), onde foram discutidos temas como organização produtiva, gestão de negócios e preservação de solo. Participaram como palestrantes professores da UFSM e IFSul, além de lideranças de cooperativas.

Além de Sant’Ana do Livramento, outras quatro oficinas serão realizadas no estado, com duas já agendadas para este mês em Candiota e Piratini. Após essa primeira rodada, a Conab dará início a uma segunda fase do programa, voltada para entidades que recebem alimentos do PAA.

Investimentos

O PAA é uma das principais políticas de incentivo à produção de alimentos e combate à fome no Brasil. A Conab investiu R$ 1,1 bilhão em operações nacionais, sendo R$ 121,6 milhões no Rio Grande do Sul, com foco em cozinhas solidárias, Compra Direta e Compra Institucional.

Na Fronteira Oeste, o governo federal destinará R$ 2,5 milhões para adquirir 527 toneladas de alimentos de agricultores familiares. Produtos como abóbora, batata-doce, mandioca, leite em pó e frutas serão destinados a entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade em Sant’Ana do Livramento, Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre, além de abastecer cozinhas solidárias.

