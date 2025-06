Bruno Laux Conab inicia distribuição de alimentos a atingidos pelas enchentes no RS

Por Bruno Laux | 21 de junho de 2025

O presidente da Conab, Edegar Pretto, está liderando os trabalhos de uma Sala de Situação para executar ações de ajuda à população atingida pelas chuvas no RS. (Foto: Reprodução)

Entrega de alimentos

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto, está liderando os trabalhos de uma Sala de Situação instalada pelo órgão federal para executar ações de ajuda à população atingida pelas chuvas no RS. Nesta primeira etapa, a Conab disponibilizou 4 mil cestas de alimentos — o equivalente a 68 toneladas de produtos da agricultura familiar — que serão distribuídas a pessoas impactadas pelo evento climático. As primeiras unidades dos itens serão entregues neste sábado, em Nova Santa Rita e Porto Alegre, para municípios da Região Metropolitana. Pretto também vai se reunir na Capital com representantes de cozinhas solidárias para orientá-los sobre o trabalho da Conab neste período de emergência

Descanso para enfermeiros

Está aguardando votação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia gaúcha o projeto do deputado Valdeci Oliveira (PT) que obriga a oferta de locais com condições adequadas de descanso intrajornada para profissionais de enfermagem em instituições de saúde públicas e privadas. Os espaços, destinados exclusivamente para este propósito, deverão ser arejados e dotados de conforto térmico e acústico, além de equipados com mobiliário adequado, instalações sanitárias e área útil compatível com a quantidade de profissionais em serviço. Valdeci argumenta que a ausência das devidas condições para o descanso dos trabalhadores pode prejudicar sua saúde e impactar diretamente na assistência prestada ao paciente. “O descanso em condições dignas para a enfermagem que trabalha com a dor e o sofrimento alheio, especialmente a noite, é necessário, quiçá imprescindível”, destaca o parlamentar.

Reforço de agentes

A prefeitura de Porto Alegre protocolou ontem (20) na Câmara de Vereadores um projeto para autorizar a contratação de até 30 agentes temporários de serviços técnicos e operacionais da Defesa Civil. O incremento de efetivo será destinado à conclusão do estudo de mapeamento que demonstra a existência de 142 áreas de risco no município, além do fortalecimento das equipes de prevenção e reação a situações de emergência. Os contratos dos agentes terão prazo inicial de até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por uma vez e igual período. Segundo o secretário-executivo da Defesa Civil da Capital, Evaldo Rodrigues Jr., a medida busca reforçar as equipes que agem diretamente na prevenção e resposta rápida a desastres, enquanto a Prefeitura avança na reposição definitiva dos cargos por meio de novo concurso público.

Semana do Migrante

O Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas do RS (Comirat/RS) realiza, de 23 a 27 de junho, a VI Semana do Migrante. Em parceria com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o evento promoverá debates sobre migração, mudanças climáticas, políticas públicas e inclusão social. Entre os temas abordados estão os desafios migratórios em contextos de crise climática, os direitos de migrantes e deslocados, além da Operação Acolhida e ações desenvolvidas pelo Estado. A ação também contará com atividades práticas na Capital, como o Mutirão de Inclusão Social e Laboral, no Shopping Total, e o Projeto Borboletas, no bairro Sarandi.

Proibição das bets

Contrário à atividade das bets no Brasil, o senador Cleitinho (PL-MG) apresentou um projeto de lei para revogar a regulamentação das plataformas de apostas no país. O parlamentar também propõe criminalizar o funcionamento e a promoção de apostas virtuais, com penas de até sete anos de reclusão e multa para responsáveis pela criação ou gerenciamento desse tipo de negócio. Para o parlamentar, o setor tem contribuído para o avanço do número de casos de ludopatia, que afirma gerar graves problemas financeiros, emocionais e sociais para os apostadores e suas famílias, principalmente aqueles em vulnerabilidade social. “Não podemos permitir que o celular se torne um cassino na palma da mão”, defende o senador.

