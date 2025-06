Bruno Laux Alckmin lidera missão oficial à Nigéria para reforçar presença do Brasil na África

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin embarca no próximo dia 24 para a Nigéria, em missão oficial do governo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Brasil na África

O vice-presidente Geraldo Alckmin embarca no próximo dia 24 para a Nigéria, em missão oficial do governo, para relançar a política externa brasileira no continente africano. O número dois do Planalto, que pretende retornar com uma série de acordos bilaterais, viajará acompanhado de uma comitiva de 70 empresários, mobilizados pela Apex.

Federação em debate

Novo presidente do PSB, o prefeito do Recife, João Campos, sinalizou que a sigla vem articulando formar uma federação com o Cidadania e o PDT. O líder recifense afirma que, “com muita esperança de poder construir politicamente juntos”, as legendas vêm dialogando para compreender os desafios de cada um.

Atendimento médico

Após cancelar agendas em decorrência de um mal-estar, o ex-presidente Jair Bolsonaro será atendido neste sábado, em Brasília, por Claudio Birolini, médico responsável pela cirurgia à qual foi submetido há dois meses. Desde quinta-feira, o ex-mandatário, que afirmou que “vomita dez vezes por dia”, vinha apresentando indícios de que não estava se sentindo bem.

Cadastro em Israel

Diante dos ataques com mísseis entre Israel e Irã nos últimos dias, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv abriu um cadastro para brasileiros que pretendem deixar o país. O levantamento de informações, via formulário online, visa reunir dados atualizados para possíveis ações de resgate.

Custo de energia

O governo federal está trabalhando na construção de uma medida provisória para evitar um possível aumento no valor da conta de energia. Mencionada pelo líder do Executivo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), a medida surge em resposta à derrubada do veto presidencial sobre a prorrogação por 20 anos dos subsídios concedidos para pequenas hidrelétricas e parques de energia de biomassa e de energia eólica, que pode impactar no custo do serviço.

Encomendas internacionais

Dados da Receita Federal apontam que os consumidores brasileiros gastaram quase R$ 15 bilhões em encomendas internacionais ao longo de 2024. Decorrente de um total de 190 milhões de itens adquiridos, o número representa um novo recorde histórico, superando os R$ 6,42 bi gastos em 2023.

Combate ao feminicídio

Por articulação da senadora Leila Barros (PDT-DF), o Senado terá uma sessão de debates temáticos na próxima terça-feira para tratar das causas do aumento dos crimes de feminicídio no Brasil. O encontro busca encontrar soluções para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, diante do número alarmante de vítimas de episódios do gênero.

Infração grave

A Comissão de Finanças da Câmara deve analisar nos próximos dias o projeto que define como infração grave o ato de atirar do veículo objetos ou substâncias em vias públicas. A ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, o texto também prevê multa em dobro quando a conduta tiver potencial para provocar incêndios.

Liderança definida

O senador Izalci Lucas (PL-DF) ocupará o cargo recém-criado de líder da oposição no Congresso Nacional. O posto visa criar um contraponto à posição do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo, ampliando a igualdade e isonomia entre governistas e opositores.

Copa no Brasil

Em meio aos resultados positivos de clubes brasileiros na primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a CBF sinalizou à entidade máxima do futebol que o Brasil tem interesse em sediar a competição em 2029. O presidente da instituição brasileira, Samir Xaud, dialogou sobre a possibilidade com representantes da Federação Internacional, da qual obteve aceno positivo.

Assassinato em Formigueiro

O Movimento Mulheres Municipalistas se manifestou em repúdio ao assassinato da vereadora Elisiane Rodrigues dos Santos, única mulher da Câmara Municipal de Formigueiro (RS). Para a entidade, o episódio representa um alerta para a necessidade de mais atenção e esforços de todos os poderes em proteger a vida das mulheres brasileiras.

Assassinato em Formigueiro II

Com parecer favorável do MPRS, a Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira o principal suspeito pela morte da vereadora Elisane Rodrigues. Segundo o promotor de Justiça Guilherme Chagas, a prisão preventiva é essencial para a continuidade das investigações, que apuram “um ato brutal que exige uma resposta eficaz e firme das instituições”.

Mobilização penal

O Instituto Penal de Montenegro (RS) mobilizou cerca de 30 pessoas privadas de liberdade para auxiliar cidadãos impactados pelas chuvas desta semana. Os apenados apoiaram 90 famílias no carregamento de móveis, limpeza de abrigo e apoio ao Corpo de Bombeiros Militar.

Alinhamento de governos

Na esteira das chuvas que vem impactando o RS nos últimos dias, o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite reuniram-se nesta sexta-feira para dialogar sobre os eventos climáticos na Capital. O encontro tratou da atualização do cenário do município e do alinhamento de ações conjuntas entre o Estado e a prefeitura.

Repasse de donativos

Desde o início da semana, a Defesa Civil do RS já distribuiu mais de 1,6 mil itens e 560 kits de donativos para a população impactada pelas chuvas. O Centro Logístico do órgão estadual segue articulando a organização de produtos e carregamento de caminhões para os municípios atingidos pelos eventos climáticos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

