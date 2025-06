Cláudio Humberto Preços abusivos em Belém chocam a “pré-COP30”

Por Cláudio Humberto | 21 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os preços astronômicos de hospedagem em Belém (PA) durante a realização da COP30 causaram espanto e dominaram as discussões na Conferência do Clima de Bonn, na Alemanha, espécie de “pré-COP” para discutir a infraestrutura da sede do encontro oficial, em novembro. Hotéis de duas estrelas cobram até R$ 80 mil por duas semanas de estadia. Um membro de delegação encontrou um quarto de pousada por R$ 170 mil e casas para alugar por temporada nos milhões de reais.

Choque geral

“Uma semana não sai por menos de R$ 30 mil” aponta a advogada ambientalista Samanta Pineda, que participou do encontro em Bonn.

Dor no bolso

“As delegações estão achando um absurdo,” revela Pineda. O governo brasileiro jurou, em Bonn, que “haverá hospedagem para todo mundo”.

Outro mundo

Há casas em Belém anunciadas no Booking.com por R$ 2 milhões para a temporada e apartamentos com diárias entre R$ 100 mil e R$ 200 mil.

Passagens

As passagens aéreas ainda não sofreram o mesmo aumento de preços que hotéis em Belém, mas o trecho de São Paulo já custa R$ 1,2 mil.

Correios quebrado consome “taxa das blusinhas”

Enquanto Lula (PT) não quer nem ouvir falar em cortar gastos, uma das “soluções” encontradas pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) para reforçar os caixas do governo gastador, taxando compras internacionais de pequeno valor, parece dar razão ao presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, que acusa a medida como a responsável pelo rombo bilionário da estatal desde a invenção de Taxadd. A arrecadação com compras internacionais bateu R$ 2,8 bilhões, valor do rombo na estatal.

Efeito imediato

A taxa, negada pelo governo e até pela primeira-dama Janja, foi imposta em agosto de 2024, ano que os Correios fecharam no vermelho.

Pedalada petista

Os Correios navegaram no azul na gestão Bolsonaro. Manobra petista empurrou gastos de 2024 para 2023. Daí para frente tudo desandou.

Falência no monopólio

Fabiano diz que a taxação de Haddad tem culpa pela situação crítica da estatal. Documento interno dos Correios falava até em “insolvência”.

Itamaraty nem aí

O Itamaraty ignora contatos em busca de informações sobre brasileiros que querem deixar o Irã. A embaixada por lá diz que precisam esperar o embaixador chegar. O posto está vago desde janeiro.

Dialogo de surdos

Enquanto diversos países já orientaram e retiraram seus cidadãos da área de guerra, só na sexta (20) o Itamaraty disse ter “identificado” os brasileiros, mas nada faz. Não tem dialogo com o governo de Tel Aviv.

Simpatia é quase amor

Lulistas no PSD se apressaram em dizer que a proximidade de Gilberto Kassab com Bolsonaro não representa apoio à oposição em 2026. A não ser que o candidato seja o governador Tarcísio de Freitas (Rep).

Só discurso

O vereador Rubinho Nunes (União-SP) chamou atenção para mudança de discurso de Lula sobre o orçamento secreto, condenado enquanto estava em campanha, “Nem sei se os deputados do PT querem acabar”.

Ciro de volta

Na luta para fugir do sepultamento, o PSDB avança nas conversas com Ciro Gomes para filiar o pedetista. Gomes já foi tucano, deixou o partido em 1997, de lá pra cá passou pelo PPS, PSB, PROS até o atual PDT.

Selic 100% petista

A taxa de juros de 15% determinada pelo Banco Central de Gabriel Galípolo, ex-assessor de Fernando Haddad na Fazenda, é a quarta maior do mundo, segundo o site especializado Trading Economics.

Régua e compasso

O Chelsea não é nenhum PSG, que nem sequer disputou a Champions League, vencida pelo time francês, mas o Flamengo repetiu o que o Botafogo fez na véspera: mostrou aos europeus como se joga futebol.

Falando fino

Após reunião em Genebra (Suíça), o ministro das Relações Exteriores do Irã anunciou que o país está “disposto a considerar” a diplomacia, mas apenas “após o fim dos ataques de Israel”.

Pensando bem…

…o melhor da COP30 chegará a Belém nos dólares dos visitantes.

PODER SEM PUDOR

O sr. é o famoso quem?

O ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger visitava o então governador de São Paulo, Mário Covas, em meio a notícias sobre intervenção federal no Banespa, o banco estadual que agonizava. A certa altura, na entrevista coletiva sobre planos de investimento de empresas dos EUA no Brasil, Covas sugeriu que se fizessem perguntas ao visitante. Um jovem repórter passou vergonha, dirigindo-se a Kissinger: “O senhor veio aqui tratar do Banespa?”

* Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

* Instagram: @diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/precos-abusivos-em-belem-chocam-a-pre-cop30/

Preços abusivos em Belém chocam a “pré-COP30”

2025-06-21