Colunistas Eduardo Leite dialoga com prefeitos para ampliar ajuda aos municípios atingidos pelas chuvas

Por Flavio Pereira | 21 de junho de 2025

Governador Eduardo Leite sobrevoou os arredores de Santa Maria, região duramente atingida pelas enchentes, e observou a elevação do rio Vacacaí. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governador Eduardo Leite realizou ontem pessoalmente uma rodada de encontros com prefeitos em diversos pontos do estado. Em Porto Alegre, esteve com o prefeito Sebastião Melo para acompanhar a situação da capital diante da intensidade das chuvas. Leite explicou que “seguimos atuando em conjunto com as prefeituras para enfrentar os transtornos e proteger a população. Mais cedo, anunciamos R$ 60 milhões em apoio emergencial aos municípios”.

Depois, esteve em São Leopoldo e Novo Hamburgo e, em Santa Maria, reuniu-se com prefeitos de 30 municípios da região central do estado e do Coredes, o Conselho Regional.

Municípios receberão repasse imediato de R$ 100 mil

O governador anunciou que, além dos R$ 60 milhões, “outros R$ 30 milhões serão repassados pela Defesa Civil, diretamente aos municípios, com R$ 100 mil iniciais por cidade em situação de emergência, sem necessidade imediata de plano de trabalho”

Prefeito de Canoas Airton Souza diz que “governo federal e município estão fazendo a sua parte”

Ao receber ontem em Canoas ao deputado federal Paulo Pimenta, acompanhado pelo Secretário da Reconstrução, Maneco Hassen, e pelo Secretário Nacional da Defesa Civil, Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, o prefeito Airton Souza, ao lado do vice Rodrigo Busato, agradeceu o apoio do governo federal para atendimento às demandas do municípios. Airton aproveitou para fazer nova crítica ao que considera como dificuldade de dialogar com o governador Eduardo Leite:

“O governo federal está fazendo a sua parte, assim como o governo municipal. Falta apenas o governo do Estado”, afirmou.

Paulo Pimenta diz que “recursos do Funrigs são para reconstruir o Estado, não para desvio de finalidade”.

O ex-ministro da Reconstrução, deputado federal Paulo Pimenta, disse ontem em Canoas que “o governo federal liberou dois recursos que estão disponíveis para que sejam imediatamente utilizados: os recursos do Funrigs para obras emergenciais e para as obras a serem feitas com a Defesa Civil. Esse dinheiro está aí, disponível” Segundo Pimenta, “o outro recurso é para as obras definitivas, que estão atrasados. Precisamos acelerar a execução dessas obras. Precisamos cobrar agilidade do governo do Estado para que o dinheiro seja utilizado”. Paulo Pimenta destacou:

“O presidente Lula foi claro: o dinheiro do Funrigs é para a reconstrução do Rio Grande do Sul. São mais de R$ 3 bilhões na conta, destinados a obras de acesso, recuperação de pontes, diques e infraestrutura. Não é para concessionária, nem para desvio de finalidade. É para proteger o povo, reconstruir o Estado”.

A pedido de Zucco, governador Tarcísio e prefeito de São Paulo anunciam ajuda aos municípios gaúchos

O deputado federal Luciano Zucco aproveitou sua viagem a São Paulo para participar da Marcha Para Jesus e conversou com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Obteve de ambos o compromisso de apoio da Defesa Civil para os municípios gaúchos mais atingidos pelas chuvas.

Senador Esperidião Amin diz que voto do ministro André Mendonça no julgamento do Marco Civil da internet “honra a Constituição”

Ao comentar o julgamento pelo STF do conjunto de dois recursos que discutem a responsabilidade civil das plataformas da internet, tema contido no Marco Civil da Internet, o senador Esperidião Amin (PP-SC) avalia que “o voto do ministro André Mendonça é um marco em defesa da liberdade de expressão e da responsabilidade”.

Amin entende que “mentir é o maior ataque que se pode fazer à liberdade, porque abre espaço para quem quer censurar. E é isso que precisamos evitar”.

Para o ex-governador e atual senador por Santa Catarina “não podemos aceitar que, em nome da honra de alguns, se crie um aparato de censura no Brasil. O que está em jogo é o equilíbrio entre o direito de se expressar e o dever de responder por calúnia, difamação ou inverdades”. Esperidião Amin finaliza:

“O voto do ministro André Mendonça a respeito do Marco Civil da Internet honra a Constituição, a liberdade e a justiça. E eu estarei sempre do lado da verdade e da liberdade”, afirmou.

* Instagram: @flaviorrpereira

Eduardo Leite dialoga com prefeitos para ampliar ajuda aos municípios atingidos pelas chuvas

2025-06-21