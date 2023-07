Porto Alegre Concerto com solista de harpa é o destaque desta quinta-feira no Theatro São Pedro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Programa tem composições do gaúcho Radamés Gnattali e do norueguês Edvard Grieg. (Foto: Divulgação/TSP)

A Orquestra do Theatro São Pedro (OTSP), em Porto Alegre, volta a se apresentar às 20h desta quinta-feira (13), em concerto com a participação especial da harpista Maino Moreno, de São Paulo. No programa estão composições do gaúcho Radamés Gnatalli (1906-1988) e do norueguês Edvard Grieg (1843-1907). A regência é do maestro Evandro Matté.

Os ingressos estão disponíveis na recepção do Multipalco (em prédio anexo ao da instituição), das 13h30min às 18h, mediante a doação de 2 quilos de alimento não perecível. O Theatro fica na Praça Marechal Deodoro s/nº (Centro Históric).

Criada em 1985, a OTSP é reconhecida como uma das principais orquestras do Rio Grande do Sul e tem desenvolvido projetos sociais como a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e aulas gratuitas de instrumentos musicais para crianças e adolescentes. Sua programação musical é diversificada, com repertório de concerto, ópera, balé, música popular e instrumental.

Também assina as séries “Concertos Didáticos Banrisul Corretora de Seguros” e “Concertos Comunitários Zaffari”. “A criatividade e originalidade sempre estão presentes na programação que conta com solistas de renome nacional e internacional”, ressalta a instituição.

Maini Moreno

Formada pelo Conservatório de Tatuí (SP), a instrumentista Maini Moreno iniciou seus estudos aos 7 anos, sob mentoria da renomada harpista russa Liuba Klevtsova.

Graduou-se em música pela Universidade Metropolitana de Santos (Unimes) e cursa o mestrado em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Participou de importantes festivais como Festival de Campos do Jordão, Festival Internacional Sesc de Música, Festival de Santa Catarina e Festival Música nas Montanhas.

Tocou em diversos grupos como as Orquestras Sinfonicas de Porto Alegre (Ospa) e São Paulo (Osesp), Filarmônica de Goiás, Orquestra do Conservatório de Tatuí, Banda Sinfonica do Conservatório de Tatuí, Banda Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.

Evandro Matté

O maestro Evandro Matté é diretor artístico e maestro da Orquestra Theatro São Pedro, Ospa e Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas. Realizou sua formação musical na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), complementando estudos na Universidade da Georgia (Estados Unidos) e no Conservatório de Bordeaux (França).

Como convidado, já esteve à frente de orquestras do Uruguai, Argentina, China, Portugal, República Checa, Croácia, Alemanha, Itália, Colômbia e Estados Unidos. Em 2019, foi condecorado pelo Ministério da Cultura da França pelo desenvolvimento das artes francesas em seu domínio artístico.

