Porto Alegre Concerto deste sábado na Ospa destaca compositores de Viena, “berço da música clássica”

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Programa tem peças de Mozart, Schubert e Salieri criadas há cerca de 200 anos. (Foto: Luiza Piffero/Arquivo Ospa)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta às 17h deste sábado (13) um concerto dedicado a três compositores eruditos: Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert e o italiano Antonio Salieri. Como elo entre eles, o trabalho na virada do século 1700 para o de 1800 em Viena, capital da Áustria e considerada “berço da música clássica”.

Na regência estará, como convidado, o maestro argentino Christian Baldini. A apresentação também contará com dois renomados solistas de Porto Alegre: a cantora lírica Elisa Machado e o pianista Max Uriarte.

Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br. A Ospa se apresenta em sede própria junto ao prédio do Centro Administrativo do Estado: avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas. Estacionamento gratuito no local. Essas e outras informações estão disponíveis no site ospa.rs.gov.br.

Quem não puder conferir ao vivo, tem como alternativa a transmissão ao vivo – e gratuita – pelo canal da Ospa no site de vídeos youtube.com. Uma hora antes do concerto, Max Uriarte fará palestra da série “Notas de Concerto”, contextualizando as peças a serem executadas pela orquestra.

Programa

– Antonio Salieri (1750-1725): “Concerto para Piano e Orquestra em Dó Maior”.

– Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): “Ch’io mi scordi di te?”.

– Franz Schubert (1797-1828): “Sinfonia nº 3 em Ré Maior”.

(Marcello Campos)

