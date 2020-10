Porto Alegre Concessão de área portuária em Porto Alegre está entre as licitações da semana

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

O certame é referente à concessão de quatro lotes pelo período de cinco anos na Vila Deprc. Foto: Divulgação/PortosRS O certame é referente à concessão de quatro lotes pelo período de cinco anos na Vila Deprc. (Foto: Divulgação/PortosRS) Foto: Divulgação/PortosRS

Após uma tentativa de concessão que não atraiu interessados, nova licitação para o arrendamento de área pertencente à Superintendência do Porto do Rio Grande, localizada na região portuária da Capital, será realizada nesta semana. Agendado para quinta-feira (29), o certame é referente à concessão de quatro lotes pelo período de cinco anos na Vila Deprc.

Os locais podem ser destinados para implantação de terminais de movimentação, armazenagem e/ou comercialização de produtos ou insumos da construção, instalação de empresa de navegação ou para qualquer outra atividade que utilize a malha hidroviária.

Organizada pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações), vinculada à SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), a licitação é uma das 17 previstas para a semana de 26 a 29 de outubro. No dia 30 não haverá certames em função do feriado do Dia do Servidor Público.

Reforma de prédios públicos, implantação de postos de fiscalização e cargas em estradas e contratação de serviços técnicos de enfermagem também serão objetos das licitações do período. A lista completa dos processos pode ser acessada no site www.celic.rs.gov.br.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e para ampliar a transparência sobre compras e alienações do Estado.

