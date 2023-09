Rio Grande do Sul Concluída última etapa de entrega de cestas básicas do programa Supera Estiagem no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nas ações de encerramento, foram distribuídas 2.255 unidades, que beneficiaram 36 cidades gaúchas Foto: Divulgação SAS Foto: Divulgação SAS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado, por meio da SAS (Secretaria de Assistência Social), concluiu a última etapa de entrega de cestas básicas do programa Supera Estiagem nesta semana no Rio Grande do Sul. As ações de encerramento ocorreram nos municípios de Santiago, na terça-feira (26), e Santa Cruz do Sul, nesta quarta-feira (27). No total, foram distribuídas 2.255 unidades, que beneficiaram 36 cidades gaúchas.

“Chegamos ao fim destas ações que fazem parte de um amplo programa do governo gaúcho de enfrentamento às dificuldades provocadas pela estiagem, que afetou a produção e os ganhos de muitas famílias”, afirmou o titular da SAS, Beto Fantinel.

“O trabalho desenvolvido desde abril por nossa secretaria contribuiu no combate à fome e à insegurança alimentar nos municípios mais atingidos, amenizando os efeitos da seca na vida da população mais vulnerável”, acrescentou.

Com ações organizadas de forma regionalizada, o programa Supera Estiagem entregou 37.597 cestas básicas ao longo de quatro etapas, totalizando mais de 900 toneladas de alimentos. Foram contemplados os 390 municípios com o decreto de situação de emergência por estiagem homologado pelo governo do Estado.

O ranking para o recebimento das unidades foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em cada cidade. Foram atendidas famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

As cestas básicas foram adquiridas com recursos repassados pelo TJ-RS (Tribunal de Justiça), dentro do Movimento Rio Grande contra a Fome. A distribuição dos alimentos ficou a cargo da SAS, por meio do DSA (Departamento de Segurança Alimentar e Combate à Fome), em articulação com os municípios beneficiados.

Novas ações

Na terça-feira, o governo gaúcho publicou um edital para distribuição de 15 mil cestas básicas a municípios do Estado. A iniciativa tem como objetivo complementar outras ações de segurança alimentar, a fim de garantir o acesso à alimentação adequada para famílias em situação de vulnerabilidade.

Todos os municípios podem se inscrever para o processo seletivo. O período de inscrições é de 27 de setembro a 3 de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/concluida-ultima-etapa-de-entrega-de-cestas-basicas-do-programa-supera-estiagem-no-rio-grande-do-sul/

Concluída última etapa de entrega de cestas básicas do programa Supera Estiagem no Rio Grande do Sul

2023-09-27