Política “Diminui a bandidagem na comunidade”: Lula pede que trabalhadores locais sejam priorizados em obras do Novo PAC

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Lula pediu a "compreensão" das autoridades e dos empresários para que os trabalhadores locais sejam priorizados Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Durante o lançamento dos editais para Estados e municípios brasileiros indicarem obras para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), nesta quarta-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que trabalhadores locais sejam priorizados na contratação porque “diminui a bandidagem”.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, falando diretamente a prefeitos, governadores e empresários, Lula disse: “Nessas obras do PAC, de preferência, vamos contratar as pessoas da cidade.”

“Vamos contratar as pessoas da comunidade porque, se não, uma empresa vai fazer uma obra em uma cidade vizinha, leva trabalhadores de outra cidade, e a cidade que está recebendo a obra não consegue gerar nenhum emprego”, completou.

Ele pediu a “compreensão” das autoridades e dos empresários para que os trabalhadores locais sejam priorizados. “Na hora de contratar os trabalhadores, vamos saber se na comunidade tem gente para fazer a obra que vocês precisam porque a gente gera emprego, gera desenvolvimento, gera comércio na comunidade. A gente faz o dinheiro circular na comunidade”, declarou o presidente.

“E vou dizer mais: a gente diminui a bandidagem na comunidade se a gente gerar emprego, gerar salário e gerar renda”, concluiu.

2023-09-27