Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

A Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul segue acompanhando os desdobramentos do aumento do nível do lago Foto: Alex Rocha/PMPA . (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Devido ao fechamento, ordenado pela Prefeitura Municipal, das comportas do Lago Guaíba, em Porto Alegre, as operações portuárias na região foram suspensas nesta quarta-feira (27). A Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul segue acompanhando os desdobramentos do aumento do nível do lago.

A empresa pública orientou seus colaboradores para que as atividades administrativas fossem desenvolvidas em regime de trabalho remoto.

Permanecem no local apenas trabalhadores do setor de guarda, vigilância e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), atividades consideradas essenciais para a manutenção da ordem e preservação do patrimônio.

