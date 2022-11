Porto Alegre Porto Alegre: Conferência Municipal do Meio Ambiente aprova 31 propostas

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Propostas aprovadas servirão de diretrizes que darão suporte na elaboração de políticas públicas para o meio ambiente Foto: Sérgio Louruz/ SMAMUS / PMPA Propostas aprovadas servirão de diretrizes que darão suporte na elaboração de políticas públicas para o meio ambiente. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS/PMPA)( Foto: Sérgio Louruz/ SMAMUS / PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foram aprovadas 31 propostas na Conferência Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre. A plenária final ocorreu na manhã deste sábado (19) na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). As propostas servirão de diretrizes que darão suporte na elaboração de políticas públicas para o meio ambiente.

A conferência teve início na quinta-feira (17) com palestras de especialistas sobre temas como recursos hídricos, resíduos, energia, mobilidade, prevenção a desastres, planejamento urbano, geologia e direito ambiental. Na tarde de sexta-feira (18) os participantes dividiram-se em grupos de trabalho para discussão e elaboração das propostas que foram apresentadas e votadas neste sábado.

“A última edição da Conferência do Meio Ambiente de Porto Alegre ocorreu em 2012 e retomá-la é uma grande vitória. Agradecimentos especiais ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e a todos que se dedicaram para chegarmos neste resultado final. Um documento final virtual será elaborado com metodologia, resumo das palestras apresentadas e propostas votadas”, explicou o pelo secretário-adjunto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Maurício Loss.

O encontro é promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam) e contou com a participação de mais de 150 pessoas nesta sexta edição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre