Inter Confira a lista de relacionados do Inter para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Time de Eduardo Coudet enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (19), às 21h30min, em Florianópolis Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Time de Eduardo Coudet enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (19), às 21h30min, em Florianópolis (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na terça-feira (18), o Inter desembarcou em Florianópolis para enfrentar o Corinthians no estádio Orlando Scarpelli, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a iminente venda de Maurício ao Palmeiras, o meia ficou de fora da lista dos relacionados pelo técnico Eduardo Coudet. Já o camisa 10 Alan Patrick voltou a aparecer após afastamento devido a problemas na coxa direita no empate sem gols contra o São Paulo, no dia 13 de junho.

Maurício atuou em cinco partidas no Brasileirão e poderia jogar mais uma antes de ficar no limite para não poder se transferir ao time de Leila Pereira. Em relação a Alan Patrick, a tendência é que ele não comece a partida desta quarta-feira (19) como titular, mas ao menos já está com o elenco em Florianópolis. O mistério aumenta por conta do clássico Gre-Nal, que ocorre no próximo sábado (22), às 17h30min, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Confira os relacionados para enfrentar o Corinthians:

Goleiros: Fabrício, Anthoni e Kauan Jesus;

Fabrício, Anthoni e Kauan Jesus; Laterais: Bustos, Hugo Mallo, Renê e Bernabei;

Bustos, Hugo Mallo, Renê e Bernabei; Zagueiros: Gabriel Mercado, Vitão, Robert Renan e Igor Gomes;

Gabriel Mercado, Vitão, Robert Renan e Igor Gomes; Volantes: Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Rômulo e Thiago Maia;

Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Rômulo e Thiago Maia; Meias: Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran;

Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran; Atacantes: Alario, Lucca, Lucca Drummond, Wanderson e Wesley.

O centroavante Lucca retorna depois de ficar fora do jogo contra o Vitória por desconforto muscular. O técnico Eduardo Coudet chegou a dizer que o jogador tinha lesão muscular, mas o levou para Florianópolis. Para o ataque, o treinador também relacionou o jovem Lucca Drummond, de 19 anos, cria das categorias de base do clube.

O zagueiro Vitão está suspenso, mas viaja com o resto do elenco porque o grupo irá direto para Curitiba enfrentar o Grêmio no sábado.

O jogo desta quarta-feira (19) contra o Corinthians ocorre no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 21h30min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/confira-a-lista-de-relacionados-do-inter-para-enfrentar-o-corinthians-nesta-quarta-feira/

Confira a lista de relacionados do Inter para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira

2024-06-19