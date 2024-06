Grêmio Troca de gramado da Arena do Grêmio é concluída

De acordo com a administração do estádio, o gramado terá condições de receber uma partida em "algumas semanas"

Desde que as águas da enchente recuaram em Porto Alegre, a Arena do Grêmio passa por processos de limpeza e recuperação para avaliar os danos e prejuízos causados. O gramado da Arena precisou ser replantado e foi finalizado nesta semana. O campo ficou submerso por mais de 20 dias.

De acordo com a Arena do Grêmio, o gramado terá condições de receber uma partida em “algumas semanas”. No entanto, para que o time possa voltar a mandar jogos em casa é preciso resolver questões como recuperação de materiais e reestabelecimento da energia elétrica. A empresa que administra o estádio iniciou o processo de compra dos novos geradores, essenciais para o funcionamento das subestações de energia do local, que são imprescindíveis para o retorno dos jogos. Os equipamentos devem chegar a Porto Alegre em até 60 dias.

Além disso, os seguros contratados pela Arena preveem liberação de R$ 74 milhões. Para a realização de obras, são previstos R$ 50 milhões. Outros R$ 24 milhões devem ser destinados destinados a cobrir prejuízos causados pelo tempo que o local ficou inoperante.

Ainda sem prazo definido, o objetivo do Tricolor é receber na Arena o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Fluminense, no dia 13 de agosto.

Até a semana passada, todos os gastos assumidos para a recuperação do complexo foram arcados pelo Grupo Metha, holding à qual pertence a Arena do Grêmio.

