Calendário olímpico de 2023: Confira as principais competições do esporte pelo mundo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

O ano que antecede a Olimpíada de Paris será movimentado de janeiro até dezembro. Foto: Reprodução

O ano de 2023 se inicia e com isso os Jogos Olímpicos estão cada vez mais perto. Este ano será repleto de mundiais e competições classificatórias por ser o ano que antecede a Olimpíada de 2024, disputadas em Paris. Confira os principais eventos que movimentam a temporada esportiva.

Handebol Masculino

O Brasil abre o ano de 2023 no esporte olímpico disputando o Mundial de handebol masculino. A seleção brasileira busca melhorar seu melhor resultado na história, que foi o nono lugar em 2019. Os brasileiros estão no grupo C ao lado da Suécia, Uruguai e Cabo Verde. O país que conquistar o título se garante nos Jogos Olímpicos de Paris. A competição acontece de 11 a 29 de janeiro, na Polônia e Suécia.

Liga Mundial de Surfe

Em 2023, a WSL terá sua fase de classificação com duas etapas no Havaí, duas na Austrália, uma em Portugal, uma em El Salvador, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma na África do Sul e uma na Polinésia Francesa. O Brasil chega mais uma vez como país a ser vencido. Dono dos últimos três títulos mundiais, a Tempestade Brasileira segue dominando o surfe mundial. A competição acontece a partir de 29 de janeiro.

Mundial de Skate Street

Após ter sua primeira participação olímpica em Tóquio, o skate inicia seu segundo ano pré-olímpico com um Mundial em skate street. Entre janeiro e fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos, os melhores atletas do planeta buscam o título e também os pontos para o ranking olímpico. A competição ocorre de 29 de janeiro a 5 de fevereiro.

Campeonato Mundial de Judô

Depois de quase fechar a temporada de 2022, o Mundial de 2023 de judô volta a ser realizado em seu período do ano habitual. Na última temporada, o Brasil terminou a competição com quatro medalhas, sendo dois ouros com Rafaela Silva e Mayra Aguiar. O torneio realizado no Catar vale pontos para o ranking que dá as vagas para os Jogos Olímpicos de Paris. A competição acontece de 7 a 14 de maio.

Roland Garros

O primeiro Grand Slam europeu da temporada reunirá em Paris os melhores tenistas do mundo a partir de 28 de maio. Rafael Nadal segue sendo o atleta a ser superado no saibor sagrado da cidade luz. Já a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do planeta, coloca seu título a prova na capital francesa. A partida acontece de 28 de maio a 11 de junho.

Copa do Mundo Fifa Feminina

Após a Argentina conquistar o tricampeonato em 2022 é a vez das mulheres buscarem o título da Copa do Mundo. As melhores seleções do mundo se reúnem na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto, para a competição. O Brasil busca seu primeiro título da Copa do Mundo feminina, o melhor resultado é o vice-campeonato em 2007. A Copa acontece entre 20 de julho a 20 de agosto.

