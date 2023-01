Política Ministra do Turismo fala em baratear o preço das passagens aéreas para melhorar a imagem do Brasil no exterior

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Ela lembrou que o segmento envolve mais de 50 atividades econômicas que, até a pandemia, representavam cerca de 8% do PIB nacional.

A nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, afirmou nessa segunda-feira (2) que uma das metas à frente da pasta será “resolver com urgência o aumento exorbitante das passagens aéreas”. Daniela foi empossada ministra pelo presidente Lula no domingo (1º). Em evento na sede da pasta, ela fez o primeiro discurso na nova função.

Para a ministra, o alto preço das passagens tem prejudicado o turismo brasileiro – que foi fortemente impactado pela pandemia da covid.

“[Precisamos] resolver com urgência o aumento exorbitante das passagens aéreas, o que dificulta o Turismo. Vamos trabalhar essa questão ao lado de outros ministérios, como o da Fazenda”, disse Daniela.

Também participaram da cerimônia no Ministério do Turismo:

Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ) e marido de Daniela;

deputado Luciano Bivar (PE), presidente do União Brasil;

deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), presidente da Embratur;

André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Imagem no exterior

Daniela também disse que, na nova função, terá a missão de melhorar a imagem do Brasil no exterior, por meio do fortalecimento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

“Vamos fortalecer o trabalho com a Embratur para melhor nossa imagem com os parceiros internacionais”, afirmou Daniela.

Escolhido para presidir a Embratur, Marcelo Freixo disse que há uma possibilidade “enorme” de geração de empregos no setor do turismo.

“A gente sabe que tem uma enorme possibilidade de gerar emprego, de gerar renda. É muito bom ter na frente do Ministério do Turismo uma mulher que tem diálogo, que sabe dialogar”, declarou.

Perfil

Conhecida como Daniela do Waguinho, a nova ministra estreou na política em 2018, ao ser eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. Na época, foi a candidata mais votada do MDB no Estado.

Antes disso, Daniela – que é casada há 23 anos com o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho – tinha trabalhado na Secretaria Municipal de Educação do Rio, em 2003, por conta de sua formação como pedagoga.

Passou também pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, também do Rio, e só foi voltar a atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo em 2017, quando começou a desenhar seu futuro político.

Waguinho, que também é presidente do União Brasil no Rio, chegou a cogitar a indicação de Daniela como candidata a vice na chapa de reeleição do governador Cláudio Castro (PL).

Na campanha à Câmara, Daniela usou como principais plataformas a defesa da mulher, da criança – com ênfase nos autistas – e do idoso.

Escolhida para ser ministra do Turismo, Daniela abandonou o nome Waguinho e passou a ser anunciada como Daniela Carneiro.

