Política Com troca de elogios, novo comandante da Aeronáutica é empossado

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em um discurso de 20 minutos, Damasceno fez elogios à tropa e destacou a ciência e tecnologia. Foto: Divulgação Em um discurso de 20 minutos, Damasceno fez elogios à tropa e destacou a ciência e tecnologia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O novo comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), Marcelo Kanitz Damasceno, foi oficialmente empossado nesta segunda-feira (2) na Base Aérea de Brasília. Ele assume o lugar do tenente-brigadeiro do ar Carlos Almeida Baptista Júnior, que estava no cargo desde abril de 2021.

A cerimônia foi repleta de elogios e homenagens, com citações a filhos, netos, pais e esposas. O novo chefe da Aeronáutica e o antecessor chegaram a estudar juntos nos anos 1970. O tom cordial se estendeu à fala de José Múcio Monteiro, novo ministro da Defesa.

Logo no início, Múcio elogiou a fala de Baptista. “Falou com o coração, com uma absoluta sensação de dever cumprido”, destacando sua “elegância, cortesia e espírito público” e fazendo, inclusive, referência ao pai dele, que também comandou a FAB e ao neto, que nasceu recentemente. A esposa de Baptista também foi homenageada.

Em seu discurso, Baptista agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela confiança. Damasceno e Múcio, no entanto, não citaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O tenente-brigadeiro que deixa o comando da Aeronáutica já havia usado as redes sociais para desejar “muitas felicidades e realizações” aos escolhidos por Lula para as Forças Armadas. Ele chamou o sucessor de “amigo, líder nato, profundo conhecedor de todos os assuntos e com visão gerencial apurada”.

Em um discurso de 20 minutos, Damasceno fez elogios à tropa e destacou a ciência e tecnologia.

“O porvir será repleto de inovação e de boas novas nas múltiplas áreas temáticas da Aeronáutica, sem jamais nos olvidarmos de que mesmo a inovação segue seu checklist com fases metodológicas, como toda ciência”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política