Confira as 15 mentiras mais contadas sobre o envelhecimento

16 de maio de 2023

Foto: Reprodução

Um pensamento muito comum entre as pessoas é que a chegada da idade está relacionada com um declínio da vida e a perda de diversas funções cognitivas. Facilmente vemos associações ruins ao envelhecimento, seja em filmes, desenhos e até em conversas cotidianas.

Mas assim como ocorre com diferentes assuntos, o avanço da idade também está cercado de mitos e inverdades colocados nas cabeças das pessoas e espalhados de grupo em grupo, até que todos estejam submetidos a falsas ideias.

Saiba que a idade avançada não está necessariamente ligada a problemas de saúde, incapacidade e dependência. E, para provar isso, separamos uma lista com as mentiras mais contadas sobre o envelhecimento.

Se você acha que envelhecer é ruim, então confira a seguir o porquê está errado.

1. Idosos são chatos e irritados

Na verdade, os idosos não são necessariamente irritados, alguns estudos revelam que o bom humor é comum entre pessoas mais velhas. Os mais irritados geralmente são as pessoas que são isoladas ou sofrem com depressão ou demência.

2. Demência é comum

O risco de demência até pode aumentar com a idade, mas é possível evitar isso mantendo bons hábitos durante a vida. É até bem comum vermos idosos com alta capacidade cognitiva.

3. Não conseguem dirigir

Pesquisas mostram que menos de 20% dos idosos afirmam não conseguir dirigir. A rainha Elizabeth II, por exemplo, dirigiu até seus 96 anos.

4. Não podem trabalhar

Muitas pessoas continuam em seus empregos mesmo após terem se aposentado, mantendo a produtividade. A ocupação também auxilia com benefícios psicológicos.

5. Não conseguem fazer exercícios

Embora não seja indicada a prática de exercícios massivos e que exigem força física, a atividade física ajuda com a manutenção da saúde física e mental.

6. Falta de criatividade

A realidade é que muitos idosos, iniciam práticas de artesanato, por exemplo, justamente para ocupar seu tempo, se sentirem menos solitários e mais felizes e dispostos.

7. Solidão

O isolamento ocorre principalmente por culpa de familiares que decidem não cuidar ou se afastam dessas pessoas. Mas existem diversos programas com atendimento especializado em atenção aos mais velhos.

8. Sem vida sexual

É comum pensar que os idosos não possuem vida sexual ativa. Porém, relações íntimas ainda continuam, um estudo indicou que mais de 60% das pessoas idosas, continuam tendo relações íntimas.

9. Falta de aprendizado

Erroneamente, acha-se que os mais velhos perdem a capacidade de aprender, contudo, o tempo livre de aposentadoria pode muito bem ser usado para explorar novas atividades.

10. Se sentem velhos

Esse sentimento com certeza não pertence à maioria. Um estudo do Pew Research Center revelou que 60% dos participantes alegaram se sentir mais jovens ao envelhecer.

11. São preguiçosos

Muito pelo contrário! Diversas pessoas com idade avançada tem um dia inteiro de ocupações agradáveis. Mais da metade dessas pessoas se mantêm ativas todos os dias.

12. Idosos são deprimidos

Na realidade, a depressão é menos comum entre os adultos mais velhos do que entre os jovens.

13. Rugas excessivas

Embora seja muito comum e natural o aparecimento de marcas de expressões faciais, é possível diminuir a quantidade de rugas com bons cuidados com a pele durante a vida.

14. Artrite é comum

As nossas articulações realmente podem ser comprometidas com o passar do tempo, mas isso não significa que é uma regra. O Instituto Nacional de Saúde dos EUA, provou que só metade das pessoas com mais de 65 anos sofrem com osteoartrite.

15. Falta de interação

Muitos adultos mais velhos revelam que a interação familiar é algo extremamente precioso em suas vidas. Isso é possível aproveitando muito bem os filhos crescidos e possíveis netos.

2023-05-16