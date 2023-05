Tecnologia Saiba como recuperar a senha do Instagram

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Existem métodos simples disponíveis para ajudar você a recuperar a senha e retomar o controle do seu perfil. (Foto: Reprodução)

Se você esqueceu a senha do Instagram, é provável ter perdido o acesso à conta na rede social. Felizmente, existem métodos simples disponíveis para ajudar você a recuperar a senha e retomar o controle do seu perfil.

É importante lembrar que recuperar e alterar a senha do Instagram são duas coisas diferentes. No primeiro, você pode utilizar um endereço de e-mail, número de telefone ou a conta do Facebook para criar um novo código de acesso. Já o segundo requer que você saiba a senha atual para modificá-la. Veja abaixo como recuperar a sua senha do Instagram.

No iPhone

– Toque em “Esqueceu a senha?” na tela de login do Instagram;

– Digite o nome de usuário, e-mail ou escolha pesquisar pelo número de telefone para encontrar a conta;

– Escolha o método para receber o código ou link: e-mail ou SMS;

– Confirme o código recebido ou toque no link enviado para redefinir a senha da sua conta no Instagram.

No Android

– Toque em “Esqueceu a senha?” na tela de login do Instagram;

– Digite o nome de usuário, e-mail ou número de celular e toque em “Encontrar Conta”;

– Escolha o método para receber o código ou link: e-mail ou SMS;

– Confirme o código recebido ou toque no link enviado para redefinir a senha da sua conta no Instagram.

No computador

– Clique em “Esqueceu a senha?” na tela de login do Instagram;

– Digite o nome de usuário, e-mail ou número de celular e selecione “Enviar link para login”;

– Confirme o código recebido ou clique no link enviado para redefinir a senha da sua conta no Instagram.

Página de suporte

Não consegui recuperar a senha, e agora? Se não conseguir recuperar a senha pelo método acima, você pode acessar a página de suporte do Instagram em seu celular ou computador e seguir as instruções apresentadas na tela para recuperar o acesso à sua conta. Aproveite a oportunidade e crie uma senha segura.

Alteração de senha

Como alterar a sua senha do Instagram. Se você ainda tem acesso à sua conta do Instagram e sabe a senha atual, é possível modificá-la diretamente nas configurações do aplicativo. Siga as etapas abaixo para realizar essa alteração.

No iPhone

– Toque na sua foto de perfil;

– Selecione o botão de três traços, no canto superior direito da tela;

– Vá em “Configurações e privacidade”;

– Toque na seção “Central de Contas”;

– Entre em “Senha e segurança”;

– Selecione “Alterar senha”;

– Escolha a conta do Instagram;

– Insira a senha atual;

– Digite uma nova senha para a conta;

– Toque em “Alterar senha”.

No Android

– Toque na sua foto de perfil;

– Selecione o botão de três traços, no canto superior direito da tela;

– Vá em “Configurações e privacidade”;

– Toque na seção “Central de Contas”;

– Entre em “Senha e segurança”;

– Selecione “Alterar senha”;

– Escolha a conta do Instagram;

– Insira a senha atual;

– Digite uma nova senha para a conta;

– Toque em “Alterar senha”.

No computador

– Clique no botão de três traços, no canto inferior esquerdo da tela;

– Vá em “Configurações”;

– Clique em “Ver mais na Central de Contas”;

– Selecione “Senha e segurança”;

– Clique em “Alterar senha’;

– Escolha a sua conta no Instagram;

– Insira a senha atual;

– Digite uma nova senha para a conta;

– Clique em “Alterar senha”.

As informações são do site Canaltech.

Saiba como recuperar a senha do Instagram

