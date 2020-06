Acontece Confira as cinco cidades que receberão as etapas do Sesc Correr em Casa no mês de julho

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ GettyImages)

Para incentivar a prática de exercícios físicos e ajudar os corredores a manterem a forma durante o período de distanciamento social, provocado pelo novo coronavírus, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc está realizando desde abril o Sesc Correr em Casa, com provas de corrida estacionária.

As etapas acontecem sempre às quartas-feiras, a partir das 20h, por meio de lives na página do Sesc/RS no Facebook. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site, para quem quiser registrar presença e receber um selo de participação virtual. Pessoas que quiserem apenas participar das etapas, sem certificados, não necessitam de inscrição prévia. Os encontros terão duração de 20 a 30 minutos e corresponderão a percursos que variam de 4 km a 10 km.

O projeto conta com 24 etapas, realizadas toda quarta-feira, até o mês de novembro. Para simular o trajeto que seria feito em cada município, os educadores físicos do Sesc/RS projetam em um telão imagens das ruas da cidade.

Próximas etapas:

01/07: Lajeado

08/07: Gravataí

15/07: Tramandaí

22/07: Frederico Westphalen

29/07: Camaquã

05/08: Santa Rosa

12/08: Torres

19/08: Uruguaiana

26/08: Pelotas

02/09: Santana do Livramento

09/09: Santa Maria

16/09: Bento Gonçalves

23/09: Erechim

30/09: Nova Petrópolis

07/10: São Luís Gonzaga

14/10: Rio Grande

21/10: Viamão

28/10: Porto Alegre

04/11: Novo Hamburgo

