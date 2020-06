Acontece Poa Drive-in show: primeiro final de semana reuniu música e humor

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Evento reuniu 400 veículos, no estacionamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). (Foto: Divulgação/ Alefer Dias)

Esse final de semana foi de estreia para o setor artístico da capital gaúcha. O primeiro show no formato drive-in aconteceu no último sábado (27) e reuniu 400 veículos, no estacionamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em Porto Alegre.

Na entrada do local uma equipe preparada dava um aviso de que seria um show diferente. Todos os ocupantes dos veículos passavam pela medição de temperatura. Assim que entravam, sintonizavam o rádio numa frequência que transmitia o áudio da apresentação pelo carro. Assim, até mesmo os que chegavam por último não ficaram prejudicados pela distância.

As duas sessões deste sábado (27) tiveram ingressos esgotados. Os espectadores trocaram o isolamento social por um dia de música que teve como abertura a violinista Júlia Reis, seguido pela apresentação do humorista Guri de Uruguaiana. Encerrando o primeiro dia de apresentações, a banda Chimarruts animou o público, que acompanhou o reggae do grupo com buzinas e faróis piscando.

Já no domingo, ainda teve o artista Tonho Crocco, levando ao palco um Tributo a Tim Maia. O POA drive-in show pretende permanecer no local até setembro. No próximo final de semana a programação será voltada para as crianças. No sábado (4), estão programados os espetáculos Baby Shark, às 15h, Frozen 2 – uma aventura congelante, às 17h, e Comunidade Nin-Jitsu, às 20h. No domingo (5), às 19h, será a vez de Duca Leindecker comandar a festa.

Quem tiver interesse em reservar uma vaga deve acessar o site. O POA drive-in show é uma realização das empresas Best Entretenimento e Impacto Vento Norte em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Ficou interessado e deseja participar dos próximos? Siga as recomendações:

– É obrigatório o uso de máscaras.

– O evento conta com seguranças distribuídos nas entradas e saídas para validação de tickets.

– Há comercialização de refeições que podem ser solicitadas através de aplicativo; o cliente realiza a compra e recebe no seu carro;

– Orientadores conduzem os veículos ao estacionamento, posicionando-os adequadamente.

– O público é acompanhado até os sanitários.

– Álcool 70% nos sanitários através de totens.

– Equipes realizam a higienização e limpeza em cumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos.

– É observado o distanciamento entre os veículos.

– Orientadores ficam distribuídos pelo espaço afim de evitar a circulação de pessoas.

