Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

(Foto: Divulgação)

O Diretor-Presidente da Fundação Família Previdência (FFP), Rodrigo Sisnandes Pereira, irá ministrar a palestra Planos de Previdência como Política de RH no evento online ABRH-RS Gestão Humana desta quinta-feira (2), às 15h.

Na atividade, Sisnandes falará sobre a importância dos planos de previdência privada como diferencial para atrair e reter talentos na política de Recursos Humanos das empresas. A live terá como anfitriã a Presidente do Conselho da ABRH-RS, Simone Kramer Silva, e será transmitida ao vivo no perfil da instituição no Instagram. Os mais de 1,3 mil associados da ABRH-RS podem aderir ao plano Família Previdência da FFP.

