Acontece FCDL-RS reitera oposição ao fechamento do comércio em regiões do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), reafirmou nesta segunda-feira (29) que não está de acordo com a proibição da atividade comercial em várias cidades gaúchas inseridas nas regiões classificadas com bandeira vermelha dentro do modelo de distanciamento social em vigor.

A entidade volta a ressaltar que o comércio não é o ambiente que contribui para a disseminação do novo coronavírus no Estado e que o fechamento obrigatório de milhares de estabelecimentos comerciais aumenta a crise econômica percebida no Rio Grande do Sul. Conforme o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, somente nos meses de março, abril e maio foram ceifados cerca de 122 mil postos de trabalho no Rio Grande do Sul, sendo 33 mil deles (quase 35% do total) no comércio.

“Observando todos os protocolos de distanciamento e segurança sanitária, é possível ao comércio poder trabalhar e contribuir para a preservação de vidas, de empregos e de geração de renda. A FCDL-RS insiste que a prioridade é reforçar a infraestrutura de atendimento médico e hospitalar aos pacientes da Covid-19 e deixar a economia voltar a funcionar para evitar um quadro ainda pior”, finalizou Koch.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece