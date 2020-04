Dicas de O Sul Confira dicas de vinhos e espumantes para a Páscoa

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Foto: Divulgação

As facilidades das compras on-line e do delivery podem garantir ótimas opções em vinhos e espumantes nesta Páscoa, em meio à pandemia de coronavírus.

A vinícola Don Giovanni, de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, traz algumas dicas para os consumidores. Os pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp (54) 99691-7241 ou pelo site https://www.vinhosevinhos.com/don-giovanni. A empresa está atuando também no formato take away.

Espumante Rosé Brut Don Giovanni

Produzido pelo método tradicional, este espumante permaneceu 12 meses em maturação. Aromas frescos e equilibrados. Um espumante versátil! Valor da garrafa 750 ml: R$ 70.

Vinho Tinto Merlot 2017 Don Giovanni

Esse rótulo da Don Giovanni traz passagem por barricas de carvalho francês. Elegante, de taninos macios. Valor da garrafa 750 ml: R$ 70.

Vinho Tinto Cabernet Franc 2015 Don Giovanni

Um clássico da vinícola DG. Passagem por barricas de carvalho francês. Agradável ao paladar. Taninos maduros. Valor da garrafa 750 ml: R$ 70.

