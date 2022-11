Grêmio Confira quem permanece e quem vai embora do Grêmio em 2023

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Até o momento, nenhuma contratação para 2023 foi anunciada Foto: Portal O Sul Até o momento, nenhuma contratação para 2023 foi anunciada. (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

O Grêmio voltou para a elite do Campeonato Brasileiro e ainda nesta temporada já começou a ter novidades. Após as eleições, o novo presidente Alberto Guerra já começa a pensar em uma reformulação. Já teve jogador que se despediu do clube, têm situação indefinida e os primeiros nomes de possíveis reforços começam a aparecer.

Até o momento, nenhum jogador foi anunciado como reforço para a temporada de 2023. Já os atletas que deixaram o clube, alguns nomes acabaram já saindo após o término da Série B, são eles: Elkeson; Rodrigo Ferreira; Edílson; Janderson.

Com o novo presidente eleito, os negócios do Grêmio começaram a vazar e novos possíveis nomes começaram a surgir: Luis Suárez, renomado centroavante uruguaio, mas o destino do jogador deve ser o Los Angelos Galaxy.

Felipe Carballo, volante uruguaio de 26 anos, atualmente está jogando no Nacional. O jogador foi eleito melhor atleta do último campeonato uruguaio. Franco Cristaldo, meia argentino também de 26 anos, pertence ao Huracán.

