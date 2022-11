Inter Sandro Orlandelli é o novo coordenador técnico do Inter

15 de novembro de 2022

Sandro Orlandelli começou a carreira como treinador de categorias de base de São Paulo e Corinthians

O Inter comunicou nesta segunda-feira (14) que Sandro Orlandelli assumiu como o novo coordenador técnico da equipe. No setor, o profissional irá atuar na área de gestão, em complemento ao trabalho realizador pelo diretor executivo William Thomas.

Orlandelli, de 53 anos, natural de São Paulo, é formado em Educação Física e possui diversas especializações ligadas a áreas do esporte e saúde. O novo coordenador estava desde janeiro de 2020 no Red Bull Bragantino, período em que o clube teve seu maior destaque, sendo vice-campeão da Copa Sul-Americana e participando pela primeira vez da Copa Libertadores da América.

O profissional atua no futebol desde 1998 começando a carreira como treinador de categorias de base de São Paulo e Corinthians e atuando por 11 anos como Scout do Arsenal, da Inglaterra. Ainda na área de análise e observação, trabalhou na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e no Manchester United. Na parte de gestão, foi Diretor no Athletico Paranaense e no Santos.

