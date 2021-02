A resolução, assinada em 21 de janeiro pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, agora foi referendada pelo plenário do tribunal. Com a decisão, eleitores nessas situações não serão impedidos de obter passaporte ou carteira de identidade nem de se inscrever em concurso público e renovar matrícula na rede pública de ensino.

No dia 14 de janeiro, acabou o prazo para justificativa da ausência no primeiro turno. Para quem não compareceu à votação no segundo turno, o prazo acabou no dia 28.