Brasil Vale assina acordo de R$ 37,6 bilhões para reparar danos causados por rompimento de barragem em Brumadinho

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

A tragédia deixou 270 mortos em janeiro de 2019 Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros A tragédia deixou 270 mortos em janeiro de 2019. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram, na manhã desta quinta-feira (04), um acordo bilionário para reparação dos danos provocados pelo rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG).

Após quatro meses de negociações, o termo foi assinado com o valor de R$ 37,68 bilhões. De acordo com o governo mineiro, esse é o maior acordo já realizado na história do Brasil. “Esse é o maior acordo, em valor, da história do Brasil e o segundo do mundo”, disse o secretário-geral do governo de MG, Mateus Simões.

Durante a audiência para assinatura do acordo, houve protestos em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A barragem B1, na Mina do Córrego do Feijão, se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. O desastre deixou 270 mortos.

O governo mineiro pedia cerca R$ 55 bilhões, sendo R$ 28 bilhões por danos morais. Os valores da indenização foram levantados por estudo da Fundação João Pinheiro e levaram em consideração “a relevância dos direitos transindividuais lesados, a gravidade e repercussão das lesões, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta, o grau de culpabilidade, a reincidência e a reprovabilidade social dos fatos”.

Mas a Vale não concordou com a quantia, e o valor acordado é cerca de 32% menor do que o inicialmente pleiteado.

