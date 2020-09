Brasil Confirmado caso de reinfecção por coronavírus em São Paulo. Mais de 60 seguem em análise

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

(Foto: Reprodução)

Ao menos 62 casos de reinfecção por Covid-19 são investigados no Brasil. A Universidade de São Paulo (USP) confirmou um deles, ocorrido em paciente de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os dados foram publicados nesta semana em revista científica internacional.

O infectologista Fernando Bellissimo é o coordenador da pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da instituição. Ao canal CNN, ele explicou que a causa da reinfecção segue desconhecida, pois pode indicar mutação do vírus ou algo relacionado ao sistema imunológico do infectado.

“Nessa segunda fase da pesquisa, estamos estudando a imunidade dessas pessoas para saber se elas se reinfectaram porque o vírus sofreu mutação e enganou o sistema imune delas, ou se o sistema imune não reagiu o suficiente diante da primeira infecção e, por isso, ela estaria se infectando agora”, disse. Bellissimo afirmou que há indícios de que algumas pessoas, mesmo se expondo ao vírus, não têm uma produção robusta de anticorpos e podem continuar suscetíveis ao novo coronavírus.

O paciente que teve o caso de reinfecção confirmado pela USP teve um intervalo de 38 dias entre o surgimento dos primeiros sintomas e o retorno deles após a nova exposição ao vírus. Em ambos casos, ressaltou o infectologista, a pessoa testou positivo no exame PCR.

“Nos outros casos, tem sido ao redor de 45 a 60 dias, aparentemente é o tempo mais comum entre um episódio e outro [do retorno dos sintomas]”, afirmou Bellissimo. O médico disse que ainda não dá para afirmar se a reinfecção por Covid-19 pode ter sintomas mais severos ou consequências mais graves para o paciente.

“No caso dessa paciente, ela teve sintomas mais intensos na segunda vez do que na primeira, mas não ficou grave em nenhum momento. Um caso publicado por um hospital do Ceará documentou que um paciente teve uma forma moderada na segunda vez. Em outro caso, nos Estados Unidos, o paciente veio a falecer. Ou seja, ainda não dá para traçar um panorama geral porque não sabemos.”

São Paulo

O estado de São Paulo registrou no domingo (20) 25 novas mortes provocadas pelo coronavírus em 24 horas, chegando ao total de 33.952 óbitos desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes, que leva em consideração os registros dos últimos 7 dias e minimiza as diferenças das notificações, é de 192 óbitos por dia. A variação foi de -1% em comparação ao valor registrado há 14 dias, o que para os especialistas indica tendência de estabilidade. Como o cálculo da média móvel leva em conta um período maior, é possível medir de forma mais fidedigna a tendência da pandemia.

Desde segunda-feira (14) o estado de SP retornou à estabilidade após uma semana com tendência de queda. Os novos registros voltaram a subir após o feriado prolongado de 7 de setembro. O estado chegou a permanecer por mais de três meses ininterruptos com a média diária de mortes acima de 200 por dia, o chamado platô de estabilidade no ponto mais alto da curva epidemiológica.

