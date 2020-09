O hexacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton quer criar oportunidades para minorias no automobilismo. O piloto vai ocupar em 2021 a função de chefe da equipe X44 no novo campeonato Extreme E, competição de SUVs elétricas em cenários extremos em países como Senegal, Arábia Saudita, Nepal, Groenlândia e o Brasil, no Estado do Pará.

A etapa de abertura será em 23 de janeiro, em Dakar, no Senegal. E em entrevista a Alex Kalinauckas, do site “Autosport”, Hamilton declarou que a montagem da equipe procurará ser inclusiva.