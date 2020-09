Esporte Inter realiza primeiro treino visando Libertadores e conta com apoio da torcida

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta segunda-feira (21), o Inter retornou aos treinos com foco total no Grenal, válido pela fase de grupos da Libertadores. Mas diferente dos outros treinamentos, dessa vez o colorado contou com a presença, mesmo distante, da torcida. Um grupo de torcedores chegaram em um barco ao CT Parque Gigante e demonstraram muito apoio aos jogadores.

Após agradecer o incentivo, o grupo de jogadores trabalhou forte para o clássico sob comando do técnico Eduardo Coudet. O comandante argentino terá apenas dois dias de atividades para definir o time que entrará em campo na quarta-feira (21/09), às 21h30, no estádio Beira-Rio.

Para a equipe que enfrenta o Grêmio, estão fora, por suspensão Edenilson e Moisés.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte