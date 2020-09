D’Alessandro pode completar seu jogo de número 500 com a camisa do Inter no Grenal desta quarta-feira

No último sábado (19), D’Alessandro entrou em campo no segundo tempo do confronto entre Inter e Fortaleza, na Arena Castelão. O resultado da partida, não foi o melhor: derrota colorado por 1 a 0. Mas o meia chegou próximo de atingir uma das marcas mais importantes da sua carreira no Inter. Por ter entrado em campo, o camisa 10 completou 499 partidas pelo clube, ficando a um jogo das 500 partidas.