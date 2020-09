A principal dúvida está no artilheiro da equipe. Thiago Galhardo nem viajou até Fortaleza no sábado, devido a uma entorse no tornozelo direito. No meio, apesar de terem entrado em campo contra a equipe cearense, Patrick e Johnny sentiram problemas musculares ainda no primeiro tempo da partida no Castelão e preocupam. O problema está justamente porque o garoto poderia ser o substituto do camisa 8 na quarta-feira. Os dois serão reavaliados e passarão por exames para detectar possíveis lesões.

“Johnny não havia jogado a partida anterior, o Patrick jogou quarta, mas não no final de semana e sofremos as baixas. Vamos buscar escalar os que estarão bem. Tentaremos ganhar quarta-feira para dar uma alegria aos torcedores e a nós mesmos”, disse Coudet em entrevista coletiva, após a partida contra o Fortaleza.

Além das dúvidas, Coudet não poderá contar com Edenílson e Moisés que estão suspensos. Guerrero, Peglow, Yuri Alberto, Marcos Guilherme e William Pottker também são desfalques, mas por lesões.

No entanto, o técnico poderá contar com o retorno de Musto, Praxedes e Víctor Cuesta que já cumpriram suspensão.

Caso Patrick seja desfalque, o treinador pode optar por escalar Musto e Rodrigo Lindoso. O argentino como primeiro volante e Lindoso de uma forma mais adiantada. Praxedes também é alternativa e até mesmo D’Alessandro, mas isso causaria uma mudança de característica no meio de campo. No ataque, Abel Hernández deve aparecer como titular e resta saber quem ocuparia a vaga de Galhardo.