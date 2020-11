Mundo Congresso do Peru elege parlamentar de centro para assumir Presidência

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Francisco Sagasti assumirá interinamente. Foto: Governo do Peru Francisco Sagasti assumirá interinamente. (Foto: Governo do Peru) Foto: Governo do Peru

O Congresso do Peru elegeu nesta segunda-feira (16) o parlamentar Francisco Sagasti como presidente interino do país, em uma tentativa de neutralizar uma aguda crise política após a saída de dois presidentes na semana passada.

Sagasti, membro do centrista Partido Morado, conquistou votos suficientes para liderar a diretoria do Congresso unicameral do Peru, o que significa que também assumirá constitucionalmente a presidência do país antes das eleições nacionais de abril.

O líder interino do Peru, Manuel Merino, renunciou no domingo (15), depois que a deposição de seu antecessor, o centrista Martín Vizcarra, na semana passada, gerou protestos e levou o país a uma crise constitucional.

A cerimônia de posse de Sagasti ocorre nesta terça-feira (17) às 16h (horário local).

Renúncia

O presidente interino do Peru, Manuel Merino, anunciou sua renúncia, em caráter “irrevogável”, neste domingo (15), pouco depois de os partidos políticos no Parlamento terem pedido a saída “imediata” dele do cargo, após protestos violentos que deixaram dois mortos e dezenas de feridos.

O presidente do Congresso peruano, Luis Valdéz, em entrevista coletiva, havia afirmado que, se Merino não apresentasse sua renúncia, o Congresso unicameral iniciaria um processo de impeachment.

Merino tinha assumido a Presidência da República há menos de uma semana, após a destituição do então presidente Martín Vizcarra.

