16 de novembro de 2020

Leite conheceu os serviços de radioterapia que usuários do IPE Saúde passam a ter direito. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite acompanhou, na tarde desta segunda-feira (16), a assinatura do termo de credenciamento para estender aos usuários do IPE Saúde os serviços de radioterapia do Centro Vitta do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre.

“O Estado é forte na saúde suplementar. Temos, só no IPE Saúde, mais de 1 milhão de gaúchos segurados. É uma forma importante de prestação de serviços na área da saúde, e quando observamos um espaço como este, que oferece excelência, cuidado e carinho ao desenvolver os serviços, ficamos especialmente felizes, porque sabemos que será dado tratamento digno e adequado para quem precisa”, destacou o governador.

O termo aditivo foi assinado pelo presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius de Almeida, e pelo diretor do Instituto de Oncologia Kaplan, Gilberto Schwartsmann. O Vitta – Centro Avançado de Radioterapia oferece tratamento de ponta para todos os tipos de câncer.

“Credenciamos hoje um dos mais modernos centros de radioterapia do Estado. O IPE Saúde se orgulha de poder ampliar a rede credenciada com um serviço de tanta relevância para o combate ao câncer, justamente neste mês. Esta ação se soma a outras do instituto e do governo no sentido de sensibilizar a sociedade e atender aos cidadãos neste Novembro Azul”, disse Marcus Vinícius de Almeida.

O oncologista Gilberto Schwartsmann também saudou a assinatura. “Termos o IPE Saúde é fundamental, uma vez que é como se o convênio tivesse uma Porto Alegre inteira abarcada, quase 1 milhão de usuários. Lidamos com pessoas com câncer, em sofrimento, e qualquer coisa que as ajude vale ouro”, afirmou o médico.

Atualmente, o IPE Saúde já tem convênio com o Ernesto Dornelles, que disponibiliza 312 leitos e 33 especialidades médicas. A partir da inauguração do centro de radioterapia, os segurados poderão utilizar as dependências do hospital para fazer o tratamento.

Além de participar o ato de assinatura do termo aditivo, o governador, acompanhado pelo diretor de Regulação da Secretaria da Saúde, Eduardo Elsade, aproveitou para conhecer as dependências do Vitta e também do novo CND (Centro de Nefrologia e Diálise) do hospital. No CND, Leite foi recebido pela gestora e nefrologista Cinthia Vieira.

Centro Vitta

O Vitta – Centro Avançado de Radioterapia iniciou os atendimentos neste mês de novembro. Com investimento de R$ 30 milhões, conta com um Acelerador Linear Versa HD, aparelho sueco com tecnologia de ponta, único no Sul do país.

Com o equipamento, é possível proporcionar aos pacientes avançado sistema para o tratamento do câncer, com a redução do tempo de terapia, alta precisão e recursos de visualização em 4D.

A expectativa é de que sejam realizados em torno de mil atendimentos mensais, abrangendo pacientes do Estado e também da região Sul para consultas, diagnóstico e tratamento de excelência para todos os tipos de câncer.

Centro de Nefrologia e Diálise

O novo Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Ernesto Dornelles, aberto ao público em 21 de setembro, adotou o uso único de dialisadores e capilares nas máquinas de hemodiálise, com o objetivo de reduzir o risco de exposição do paciente a resíduos químicos que possam promover reações no organismo.

Desenvolvido para oferecer assistência integral e humanizada ao paciente renal crônico, o CND tem instalações modernas, equipamentos de alta tecnologia, equipe multiprofissional especializada e capacidade para realizar 120 atendimentos diários com praticidade, eficiência e comodidade.

